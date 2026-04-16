بعد الإقصاء الأوروبي.. قرار ناري في ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية أن نادي قرر إنهاء العلاقة مع مدربه ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب الخروج من ربع نهائي أمام بايرن ميونخ.

وجاء الإقصاء بعد خسارة مثيرة في مجموع المباراتين بنتيجة 6-4، في مواجهة شهدت أحداثا درامية على ملعب "أليانز أرينا"، حيث ودع الفريق الإسباني البطولة وسط خيبة أمل جماهيرية كبيرة.



وبحسب شبكة "ذا أتلتيك"، فإن إدارة ريال ، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، اتخذت قرارا سريعا بالاستغناء عن خدمات أربيلوا مع نهاية الموسم، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأضافت التقارير أن الألماني يورغن كلوب يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، رغم عدم وجود أي تواصل رسمي حتى الآن، فيما يظهر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضمن الخيارات المطروحة بقوة، إلى جانب الفرنسي ديديه ديشامب الذي أعلن رحيله عن منتخب بعد كأس العالم المقبلة.



كما أشارت المصادر إلى أن اسم الفرنسي زين الدين زيدان يظل حاضرا في حسابات الإدارة، رغم اعتباره خيارا معقدا في المرحلة الحالية بسبب ارتباطات تدريبية محتملة أخرى.



وتعرض المدرب أربيلوا لانتقادات واسعة بسبب اختياراته الفنية، خاصة قرار الدفع بكامافينغا في مباراة مصيرية، رغم وجود خيارات أخرى أكثر جاهزية على دكة البدلاء.



ويرى محللون أن هذا القرار ساهم في تقليص توازن الفريق، ما منح بايرن ميونخ الأفضلية في الدقائق الأخيرة، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي وينهي حلم ريال مدريد هذا الموسم. (روسيا اليوم)