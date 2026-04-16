تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بعد الإقصاء الأوروبي.. قرار ناري في ريال مدريد
Lebanon 24
16-04-2026
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أن نادي
ريال مدريد
قرر إنهاء العلاقة مع مدربه ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب الخروج من ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
أمام بايرن ميونخ.
وجاء الإقصاء بعد خسارة مثيرة في مجموع المباراتين بنتيجة 6-4، في مواجهة شهدت أحداثا درامية على ملعب "أليانز أرينا"، حيث ودع الفريق الإسباني البطولة وسط خيبة أمل جماهيرية كبيرة.
وبحسب شبكة "ذا أتلتيك"، فإن إدارة ريال
مدريد
، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، اتخذت قرارا سريعا بالاستغناء عن خدمات أربيلوا مع نهاية الموسم، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة.
وأضافت التقارير أن الألماني يورغن كلوب يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، رغم عدم وجود أي تواصل رسمي حتى الآن، فيما يظهر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضمن الخيارات المطروحة بقوة، إلى جانب الفرنسي ديديه ديشامب الذي أعلن رحيله عن منتخب
فرنسا
بعد كأس العالم المقبلة.
كما أشارت المصادر إلى أن اسم الفرنسي زين الدين زيدان يظل حاضرا في حسابات الإدارة، رغم اعتباره خيارا معقدا في المرحلة الحالية بسبب ارتباطات تدريبية محتملة أخرى.
وتعرض المدرب أربيلوا لانتقادات واسعة بسبب اختياراته الفنية، خاصة قرار الدفع بكامافينغا في مباراة مصيرية، رغم وجود خيارات أخرى أكثر جاهزية على دكة البدلاء.
ويرى محللون أن هذا القرار ساهم في تقليص توازن الفريق، ما منح بايرن ميونخ الأفضلية في الدقائق الأخيرة، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي وينهي حلم ريال مدريد
الأوروبي
هذا الموسم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دوري أبطال أوروبا
روسيا اليوم
الأوروبي
أوروبا
أوروبي
روسيا
فرنسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:30 | 2026-04-16
إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في كأس العالم 2026
04:17 | 2026-04-16
في بودابست.. مواجهات نارية في نصف نهائي أبطال أوروبا
02:00 | 2026-04-16
بسبب 7 ملايين دولار.. ميسي أمام القضاء
00:37 | 2026-04-16
إيران تعلن موقفها من المشاركة في المونديال.. هذا ما نقله رئيس الفيفا
23:00 | 2026-04-15
السيتي يضغط لضم جوهرة بالميراس
16:00 | 2026-04-15
اختبار بيريللي يربك ماكلارين.. عطل فني يوقف بياستري
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 18:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 18:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 18:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24