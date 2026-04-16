تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

برشلونة يقترب من صرف النظر عن التعاقد مع راشفورد

Lebanon 24
16-04-2026 | 12:19
A-
A+

برشلونة يقترب من صرف النظر عن التعاقد مع راشفورد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتضاءل فرص بقاء ماركوس راشفورد في برشلونة الموسم المقبل يومًا بعد يوم، حيث كشفت تقارير أن النادي الكتالوني استقر على عدم تفعيل بند شراء اللاعب من مانشستر يونايتد.

ويقضي راشفورد الموسم الحالي معارًا إلى برشلونة، الذي يمتلك خيار شراء عقده مقابل 30 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" إنه في هذه المرحلة، لم تعد الإدارة الرياضية لبرشلونة متأكدة من جدوى دفع مبلغ 30 مليون يورو المنصوص عليه في خيار الشراء المتفق عليه مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي. 

ويعتبر النادي الكتالوني هذا المبلغ مبالغًا فيه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما موقف مانشستر حازمًا، إما دفع المبلغ أو عودة المهاجم إلى أولد ترافورد.

وأضافت: "لم يُتخذ القرار النهائي بعد.. ينتظر الأمر اجتماعًا هامًا بين ديكو وهانزي فليك، حيث ستبدأ عملية اتخاذ القرارات بشأن المشروع المقبل".

وتابعت: "ما كان يبدو قبل عيد الميلاد صفقة شبه مؤكدة، تراجعت وتيرتها إلى درجة أنها باتت شبه مستحيلة اليوم".

قالت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني إن السبب الرئيس لصرف النظر عن صفقة شراء عقد راشفورد، هو التراجع الملحوظ في أداء اللاعب الدولي الإنجليزي عام 2026. 

وأوضحت: "أرقامه بعيدة كل البعد عن تلك التي حققها في الأشهر الأولى له كلاعب في برشلونة، حيث سجل هدفين فقط في آخر 16 مباراة". 

وعلاوة على ذلك، لم يتمكن من استغلال غياب رافينيا بسبب الإصابة ليثبت نفسه كلاعب أساسي في الهجوم.

وأثار هذا التراجع في الأداء شكوكًا لدى الإدارة الرياضية، التي لم تعد ترى في اللاعب عنصرًا مؤثرًا. 

ويُضاف إلى ذلك الأثر المالي للصفقة، فعلى الرغم من أن 30 مليون يورو قد تُعتبر سعرًا سوقيًا معقولًا، إلا أن قيمته، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، أعلى بـ 10 ملايين يورو، مما يعني أن الصفقة سيكون لها تأثير كبير على ميزانية النادي.

ومن منظور اللعب المالي النظيف، سيمثل راشفورد تكلفة تبلغ حوالي 25 مليون يورو بين الراتب واستهلاك قيمة الانتقال السنوي، وهو رقم مرتفع بالنسبة للاعب غير مضمون الأداء.

ولن يُعاد فتح النقاش إلا بتغيير جذري في أدائه خلال المراحل الأخيرة من الموسم، مع العلم أن نافذة الفرصة أصبحت محدودة للغاية مع تبقي عدد قليل من المباريات الحاسمة.
مانشستر يونايتد

عيد الميلاد

برشلونة

مانشستر

يونايتد

الرياض

النقاش

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:57 | 2026-04-16
Lebanon24
10:30 | 2026-04-16
Lebanon24
08:38 | 2026-04-16
Lebanon24
04:17 | 2026-04-16
Lebanon24
02:00 | 2026-04-16
Lebanon24
00:37 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24