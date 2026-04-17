تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

ليفاندوفسكي يفتح باب الغموض.. وبرشلونة ينتظر الحسم

17-04-2026 | 00:57
A-
A+
ليفاندوفسكي يفتح باب الغموض.. وبرشلونة ينتظر الحسم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إثارة التساؤلات بشأن مستقبله، من دون أن يحسم موقفه حتى الآن، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال اللاعب البولندي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الوقت لا يزال متاحاً، وإن النادي يعرف ما يفكر فيه، مضيفاً أنه حصل على الوقت الكافي للتفكير.

ورفض ليفاندوفسكي الخوض في الحديث عن العروض أو مستقبله، مشدداً على أن الأهم حالياً هو المباريات المتبقية وتسجيل الأهداف، معتبراً أن ما يقال يومياً في الصحافة ليس مهماً.

وعن الخروج من دوري أبطال أوروبا، قال إن الأمر مؤلم دائماً، مشيراً إلى أن الفريق حاول حتى النهاية وقاتل وكان يريد الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، لكن هذه هي كرة القدم.

وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد، فرغم فوزه إياباً 2-1، استفاد الفريق المدريدي من انتصاره ذهاباً 2-0 في "كامب نو" ليحجز بطاقة التأهل.

وأكد ليفاندوفسكي أن التركيز الآن يجب أن ينصب على الدوري الإسباني، لافتاً إلى أن أمام الفريق مباريات متبقية ويريد الفوز باللقب.

وأضاف أن برشلونة يملك إمكانيات كبيرة ولاعبين لديهم رغبة دائمة في اللعب والفوز، لكنه أقر بأن كرة القدم ليست عادلة دائماً، لذلك لا بد من التركيز على المستقبل وما يمكن تحقيقه.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادماً من بايرن ميونيخ. وخاض هذا الموسم 40 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 3 أهداف، فيما بلغ مجموع مشاركاته مع الفريق 187 مباراة أحرز فيها 118 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة.
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24