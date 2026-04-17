ليفاندوفسكي يفتح باب الغموض.. وبرشلونة ينتظر الحسم

واصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم إثارة التساؤلات بشأن مستقبله، من دون أن يحسم موقفه حتى الآن، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.



وقال اللاعب البولندي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الوقت لا يزال متاحاً، وإن النادي يعرف ما يفكر فيه، مضيفاً أنه حصل على الوقت الكافي للتفكير.



ورفض ليفاندوفسكي الخوض في الحديث عن العروض أو مستقبله، مشدداً على أن الأهم حالياً هو المباريات المتبقية وتسجيل الأهداف، معتبراً أن ما يقال يومياً في الصحافة ليس مهماً.



وعن الخروج من ، قال إن الأمر مؤلم دائماً، مشيراً إلى أن الفريق حاول حتى النهاية وقاتل وكان يريد الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، لكن هذه هي .



وكان برشلونة قد ودع من ربع النهائي أمام أتلتيكو ، فرغم فوزه إياباً 2-1، استفاد الفريق المدريدي من انتصاره ذهاباً 2-0 في "كامب نو" ليحجز بطاقة التأهل.



وأكد ليفاندوفسكي أن التركيز الآن يجب أن ينصب على ، لافتاً إلى أن أمام الفريق مباريات متبقية ويريد الفوز باللقب.



وأضاف أن برشلونة يملك إمكانيات كبيرة ولاعبين لديهم رغبة دائمة في اللعب والفوز، لكنه أقر بأن كرة القدم ليست عادلة دائماً، لذلك لا بد من التركيز على وما يمكن تحقيقه.



وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادماً من بايرن ميونيخ. وخاض هذا الموسم 40 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 3 أهداف، فيما بلغ مجموع مشاركاته مع الفريق 187 مباراة أحرز فيها 118 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة.

