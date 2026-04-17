رياضة

أقصاه ريال مدريد من دوري الابطال.. اسم مدرب جديد قد يعود للملكي

Lebanon 24
17-04-2026 | 02:10
أقصاه ريال مدريد من دوري الابطال.. اسم مدرب جديد قد يعود للملكي
بدأت إدارة ريال مدريد رسم ملامح المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، خلفاً للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا، واضعة معايير واضحة للاسم المطلوب، أبرزها الخبرة الواسعة، والنجاح على الساحة الدولية، والقدرة على ضبط غرفة الملابس والتعامل مع نجوم الفريق.

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لبنفيكا والمدرب السابق لريال مدريد، أصبح من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أن اسم مورينيو عاد إلى التداول داخل أروقة "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم، بعدما واجه ريال مدريد 3 مرات في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع البطولة على يد "الميرينغي".

وترى إدارة النادي، وفق الصحيفة نفسها، أن التشكيلة الحالية تملك جودة فنية أعلى بكثير مما نجح المدربون السابقون، كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، في إظهاره على أرض الملعب.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أشارت في وقت سابق الخميس إلى أن الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، من أبرز المرشحين أيضاً، في حين نفت مصادر مقربة من ديدييه ديشامب وجود نية لديه لتدريب ريال مدريد بعد مونديال 2026.
مواضيع ذات صلة
فينيسيوس يقود ريال مدريد لدور 16 بدوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

الإسبانية

الفرنسية

الإيطالي

أوروبا

تشابي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:57 | 2026-04-17
Lebanon24
23:00 | 2026-04-16
Lebanon24
15:57 | 2026-04-16
Lebanon24
12:19 | 2026-04-16
Lebanon24
10:30 | 2026-04-16
Lebanon24
08:38 | 2026-04-16
