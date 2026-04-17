أقصاه ريال مدريد من دوري الابطال.. اسم مدرب جديد قد يعود للملكي

وبحسب صحيفة "إل موندو" ، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لبنفيكا والمدرب السابق لريال ، أصبح من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الملكي.وأضافت الصحيفة أن اسم مورينيو عاد إلى التداول داخل أروقة "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم، بعدما واجه مدريد 3 مرات في ، قبل أن يودع البطولة على يد "الميرينغي".وترى إدارة النادي، وفق الصحيفة نفسها، أن التشكيلة الحالية تملك جودة فنية أعلى بكثير مما نجح المدربون السابقون، كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، في إظهاره على أرض الملعب.وكانت صحيفة "ليكيب" قد أشارت في وقت سابق الخميس إلى أن ماسيميليانو أليغري، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، من أبرز المرشحين أيضاً، في حين نفت مصادر مقربة من ديدييه ديشامب وجود نية لديه لتدريب ريال مدريد بعد مونديال 2026.