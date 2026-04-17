Advertisement
رياضة
أقصاه ريال مدريد من دوري الابطال.. اسم مدرب جديد قد يعود للملكي
Lebanon 24
17-04-2026
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت إدارة
ريال مدريد
رسم ملامح المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، خلفاً للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا، واضعة معايير واضحة للاسم المطلوب، أبرزها الخبرة الواسعة، والنجاح على الساحة الدولية، والقدرة على ضبط غرفة الملابس والتعامل مع نجوم الفريق.
وبحسب صحيفة "إل موندو"
الإسبانية
، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لبنفيكا والمدرب السابق لريال
مدريد
، أصبح من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الملكي.
وأضافت الصحيفة أن اسم مورينيو عاد إلى التداول داخل أروقة "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم، بعدما واجه
ريال
مدريد 3 مرات في
دوري أبطال أوروبا
، قبل أن يودع البطولة على يد "الميرينغي".
وترى إدارة النادي، وفق الصحيفة نفسها، أن التشكيلة الحالية تملك جودة فنية أعلى بكثير مما نجح المدربون السابقون، كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، في إظهاره على أرض الملعب.
وكانت صحيفة "ليكيب"
الفرنسية
قد أشارت في وقت سابق الخميس إلى أن
الإيطالي
ماسيميليانو أليغري، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، من أبرز المرشحين أيضاً، في حين نفت مصادر مقربة من ديدييه ديشامب وجود نية لديه لتدريب ريال مدريد بعد مونديال 2026.
Advertisement
Advertisement
