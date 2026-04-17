تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ريال مدريد يتهم برشلونة بالفساد

Lebanon 24
17-04-2026 | 04:46
A-
A+
ريال مدريد يتهم برشلونة بالفساد
ريال مدريد يتهم برشلونة بالفساد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الحكم الكتالوني السابق خافيير إسترادا فيرنانديز بعض ما ورد في ادعاءات ريال مدريد السابقة، بعد توسيع التحقيق في قضية نيجريرا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن إسترادا، الذي يُعد من أبرز المبلغين في القضية، نشر مقتطفات من مذكرة تقدم بها ريال مدريد عام 2024.

وطالب النادي الملكي في مذكرته بتوسيع التحقيق في ملف المدفوعات المزعومة من برشلونة إلى خوسيه ماريا نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الليغا، على مدى عقدين.

وبحسب ما نشره إسترادا، اعتبر ريال مدريد أن نظام مراقبة وتقييم أداء الحكام كان تعسفياً ومشوهاً، وأن ترقية الحكام ومسيرتهم المهنية كانتا تخضعان للإرادة المباشرة لمسؤولي اللجنة الفنية للحكام.

وفي مقتطف آخر، انتقد ريال مدريد المدفوعات الكبيرة من برشلونة إلى نيجريرا، مشيراً إلى غياب أي تبرير لها.

ووصف النادي في مذكرته ما جرى بأنه سلوك متواصل من الفساد الرياضي، له جذور إجرامية، ويمكن نسبه إلى جميع الخاضعين للتحقيق. (كووورة)
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24