ريال مدريد يتهم برشلونة بالفساد

كشف الحكم الكتالوني السابق إسترادا فيرنانديز بعض ما ورد في ادعاءات السابقة، بعد توسيع التحقيق في قضية نيجريرا.



وذكرت صحيفة "ماركا" أن إسترادا، الذي يُعد من أبرز المبلغين في القضية، نشر مقتطفات من مذكرة تقدم بها عام 2024.



وطالب النادي الملكي في مذكرته بتوسيع التحقيق في ملف المدفوعات المزعومة من إلى ماريا نيجريرا، النائب السابق لرئيس للحكام في الليغا، على مدى عقدين.



وبحسب ما نشره إسترادا، اعتبر ريال مدريد أن نظام مراقبة وتقييم أداء الحكام كان تعسفياً ومشوهاً، وأن ترقية الحكام ومسيرتهم المهنية كانتا تخضعان للإرادة المباشرة لمسؤولي اللجنة الفنية للحكام.



وفي مقتطف آخر، انتقد ريال مدريد المدفوعات الكبيرة من برشلونة إلى نيجريرا، مشيراً إلى غياب أي تبرير لها.



ووصف النادي في مذكرته ما جرى بأنه سلوك متواصل من الفساد الرياضي، له جذور إجرامية، ويمكن نسبه إلى جميع الخاضعين للتحقيق. (كووورة)

