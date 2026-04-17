Advertisement
رياضة
ريال مدريد يتهم برشلونة بالفساد
Lebanon 24
17-04-2026
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الحكم الكتالوني السابق
خافيير
إسترادا فيرنانديز بعض ما ورد في ادعاءات
ريال مدريد
السابقة، بعد توسيع التحقيق في قضية نيجريرا.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن إسترادا، الذي يُعد من أبرز المبلغين في القضية، نشر مقتطفات من مذكرة تقدم بها
ريال
مدريد
عام 2024.
وطالب النادي الملكي في مذكرته بتوسيع التحقيق في ملف المدفوعات المزعومة من
برشلونة
إلى
خوسيه
ماريا نيجريرا، النائب السابق لرئيس
اللجنة الفنية
للحكام في الليغا، على مدى عقدين.
وبحسب ما نشره إسترادا، اعتبر ريال مدريد أن نظام مراقبة وتقييم أداء الحكام كان تعسفياً ومشوهاً، وأن ترقية الحكام ومسيرتهم المهنية كانتا تخضعان للإرادة المباشرة لمسؤولي اللجنة الفنية للحكام.
وفي مقتطف آخر، انتقد ريال مدريد المدفوعات الكبيرة من برشلونة إلى نيجريرا، مشيراً إلى غياب أي تبرير لها.
ووصف النادي في مذكرته ما جرى بأنه سلوك متواصل من الفساد الرياضي، له جذور إجرامية، ويمكن نسبه إلى جميع الخاضعين للتحقيق. (كووورة)
Advertisement
Advertisement
