رغم الخروج من البطولات.. سلوت يتمسك بالبقاء في ليفربول

تحدى الهولندي أرني
سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنباء رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.
وخرج ليفربول خالي الوفاض من بطولات الموسم الحالي بعدما ودع دوري الأبطال
على يد باريس سان جيرمان
الفرنسي في ربع النهائي.
وودع الريدز منافسات كأس الرابطة وكأس الاتحاد كما ابتعدوا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وارتبط ليفربول بالتعاقد مع الإسباني تشابي
ألونسو مدرب ريال مدريد
السابق لخلافة سلوت.
وتولى المدرب الهولندي قيادة ليفربول في صيف 2024 خلفاً للألماني يورغن كلوب وحقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي
اليوم الجمعة إن نادي ليفربول أبرم العديد من الصفقات في الانتقالات الصيفية الماضية.
وأوضح أن ليفربول سيشهد رحيل اثنين من نجومه وهما المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندرو روبرتسون.
وقال المدرب الهولندي إن المستقبل
سيكون مشرقاً بالنسبة لفريقه موضحاً أن ليفربول قدم مباراة كبيرة أمام باريس سان جيرمان
رغم الخسارة.
وأتم قائلاً: "لعبنا بشكل رائع، استحوذنا على الكرة
أمام فريق يجيد الاستحواذ كما أننا وجهنا 21 تسديدة وكانت لدينا فرص أكبر للتسجيل".
ويلتقي ليفربول بعد غدٍ الأحد مضيفه إيفرتون في لقاء ديربي الميرسيسايد. (ارم نيوز)