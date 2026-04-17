رغم الخروج من البطولات.. سلوت يتمسك بالبقاء في ليفربول

تحدى الهولندي سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنباء رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.



وخرج ليفربول خالي الوفاض من بطولات الموسم الحالي بعدما ودع على يد الفرنسي في ربع النهائي.



وودع الريدز منافسات كأس الرابطة وكأس الاتحاد كما ابتعدوا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.



وارتبط ليفربول بالتعاقد مع الإسباني ألونسو مدرب السابق لخلافة سلوت.



وتولى المدرب الهولندي قيادة ليفربول في صيف 2024 خلفاً للألماني يورغن كلوب وحقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.



وقال سلوت في اليوم الجمعة إن نادي ليفربول أبرم العديد من الصفقات في الانتقالات الصيفية الماضية.



وأوضح أن ليفربول سيشهد رحيل اثنين من نجومه وهما المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندرو روبرتسون.



وقال المدرب الهولندي إن سيكون مشرقاً بالنسبة لفريقه موضحاً أن ليفربول قدم مباراة كبيرة أمام رغم الخسارة.





وأتم قائلاً: "لعبنا بشكل رائع، استحوذنا على أمام فريق يجيد الاستحواذ كما أننا وجهنا 21 تسديدة وكانت لدينا فرص أكبر للتسجيل".



ويلتقي ليفربول بعد غدٍ الأحد مضيفه إيفرتون في لقاء ديربي الميرسيسايد.



Advertisement