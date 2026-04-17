هيرفي رينارد يعلن رحيله رسميًا عن تدريب منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد إقالته رسميًا، من منصبه كمدرب للمنتخب السعودي، قبل أقل من شهرين من انطلاق 2026.



وعاد رينارد، البالغ من العمر 57 عامًا، لتدريب المنتخب السعودي للمرة الثانية في نهاية عام 2024، بعد أن قادهم في كأس العالم الأخيرة في قطر، بما في ذلك فوز تاريخي على الأرجنتين، بطلة البطولة، في دور المجموعات.



رينارد، الفائز بكأس الأمم مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار، قاد المنتخب السعودي من 2019 إلى 2023 قبل أن يحل محله روبرتو مانشيني.



وعمل رينارد مدربًا للمنتخب الفرنسي للسيدات ووصل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 وأولمبياد 2024.



لاحقًا، استعاد المنتخب السعودي رينارد ليخلف مانشيني بعد أن ترك الأخير منصبه عقب فترة مخيبة للآمال دامت 14 شهرًا.



وكشفت تقارير أن جورجيوس دونيس، لاعب المنتخب اليوناني السابق، مرشح بقوة لخلافة رينارد.



وستُواجه منتخبات وأوروغواي وكاب في المجموعة الثامنة من كأس العالم هذا العام.

حسم المدرب هيرفي رينارد موقفه وأعلن رسميًا إقالته من منصبه وقال: "هذه هي ... تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم سبع مرات، منها مرتين تحت قيادتي".



وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "هناك مدرب واحد فقط قادهم خلال التصفيات وكأس العالم؛ إنه أنا، في عام 2022".



واختتم: "على الأقل سيكون هناك شعور بالفخر بعد هذه المسيرة الرائعة مع الأخضر".



