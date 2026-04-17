الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للاعب جوهور بعد إصابة قوية في مباراة آسيوية

عبّر عن تمنياته بالشفاء العاجل للبرازيلي جايرو داسيلفا لاعب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، عقب الإصابة القوية التي تعرّض لها خلال مجريات اللقاء، إثر احتكاكه مع اللاعب علي مجرشي عند الدقيقة 37، في لقطة شهدت إشهار البطاقة الحمراء، ما أجبر الأهلي على إكمال المواجهة بعشرة لاعبين.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» رسالة دعم، قال فيها: «نتمنى الشفاء العاجل للاعب جايرو بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة، مع خالص التمنيات له بالعودة السريعة إلى الملاعب، كما نهنئه وفريقه على أدائهم المتميز في للنخبة».

ونجح الأهلي في اقتناص بطاقة العبور نحو نصف نهائي البطولة عقب تجاوزه جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2 - 1 في أبطال للنخبة.