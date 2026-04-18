دعوى قضائية ضد ميسي.. مُتهم بالاحتيال وبخرق عقد بملايين الدولارات!

بسبب تغيبه عن مباراة استعراضية العام الماضي، يواجه النجم نجم إنتر ميامي دعوى قضائية ضده من شركة تنظيم فعاليات مقرها ميامي والتي اتهمته بخرق بنود عقد بقيمة 7 ملايين دولار.



فقد رفعت شركة "فيد ميوزيك غروب" دعوى قضائية بتهمة الاحتيال وخرق العقد ضد والاتحاد الأرجنتيني ، في محكمة مقاطعة ميامي-ديد الشهر الماضي.



وبحسب الدعوى، فقد وقعت شركة "فيد" اتفاقية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الصيف الماضي للحصول على الحقوق الحصرية لتنظيم وترويج المباريات الودية التي خاضها المنتخب الأرجنتيني في أكتوبر الماضي ضد فنزويلا وبورتوريكو، مقابل عائدات بيع التذاكر والبث والرعاية.



وتدعي "فيد" أن ميسي كان من المفترض أن يلعب لمدة 30 دقيقة على الأقل في كل مباراة، إلا في حالة إصابته.



وبحسب الدعوى أيضا، شاهد ميسي (38 عاما) فوز الأرجنتين على فنزويلا بهدف دون رد في العاشر من تشرين الأول الماضي من مقصورة خاصة في ملعب هارد روك بجنوب فلوريدا.



وفي اليوم التالي، سجل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي على أتلانتا بنتيجة 4-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم، كانت تلك المباراة مهمة لإنتر ميامي، إذ منحتهم أفضلية اللعب على أرضهم في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.



ثم في 14 تشرين الأول ، شارك ميسي في فوز الأرجنتين على بورتوريكو بنتيجة 6-0، وكان من المقرر أصلا إقامة المباراة في شيكاغو، لكن ضعف مبيعات التذاكر في المدينة التي شهدت أكثر من ألف عملية اعتقال من قبل مسؤولي الهجرة والجمارك دفع المنظمين إلى نقل المباراة إلى فلوريدا.



ولم تحدد شركة "فيد" الأضرار التي تسعى للحصول على تعويضات عنها في الدعوى القضائية، لكنها تدعي أنها خسرت ملايين الدولارات بسبب عدم ظهور ميسي في إحدى المباريات وانخفاض مبيعات التذاكر في المباراة الأخرى.



ولم يصدر ميسي ولا الاتحاد الأرجنتيني أي تعليق حتى الآن بشأن هذه القضية. (روسيا اليوم)







