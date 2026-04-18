تراجع عدد مقاعد الدوري الإيطالي في البطولات الأوروبية للموسم المقبل

ضربة جديدة تلقاها الدوري وذلك بعد تأكد تراجع عدد مقاعده في البطولات الأوروبية للموسم المقبل.



فقد اكتفى "الكالتشيو" بتمثيل 4 أندية فقط في ، إلى جانب فريقين في الدوري ، ومقعد واحد في المؤتمر الأوروبي.



وجاء هذا التطور عقب خروج جميع الأندية من المنافسات الأوروبية الحالية، حيث ودع بولونيا بطولة الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا، فيما خرج فيورنتينا من دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام كريستال بالاس.



وبهذا الخروج الجماعي، تجمد رصيد إيطاليا في تصنيف "المعامل الأوروبي"، ما حرمها من الحصول على مقاعد إضافية في ، ليبقى نصيبها ثابتا عند أربعة فرق فقط في نسخة 2026-2027.



وبحسب النظام المعتمد، سيتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى السادس في الدوري إلى الدوري الأوروبي، إلى جانب بطل كأس إيطاليا، فيما يشارك فريق واحد فقط في دوري المؤتمر الأوروبي، بداية من الأدوار التمهيدية.



في المقابل، لا تزال المنافسة مفتوحة على مقعد الكأس، مع وصول إنتر وأتالانتا وكومو ولاتسيو إلى نصف النهائي، ما يزيد من تعقيد حسابات التأهل القاري في الجولات الأخيرة من الموسم.



وفي حال تمكن بطل الكأس من حجز مقعد عبر ترتيبه في الدوري، فإن بطاقة التأهل ستنتقل إلى الفريق التالي في جدول الترتيب، ما يشعل الصراع في المراحل الحاسمة من "السيري آ".(روسيا اليوم)



