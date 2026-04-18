رياضة
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
18-04-2026
اتهم
إيمانويل
بيتي
لاعب منتخب
فرنسا
وأرسنال السابق، مواطنه كيليان مبابي بـ"ملء غرفة ملابس
ريال مدريد
بالأنانية" في أعقاب خروج العملاق الإسباني من
دوري أبطال أوروبا
على يد بايرن ميونيخ.
وخسر
ريال
مدريد
بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين بعد مباراة إياب مثيرة على ملعب أليانز أرينا، حيث استقبل هدفين متأخرين بعد طرد إدواردو كامافينغا بالبطاقة الحمراء.
وقال بيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "
ديلي
ميل": ليس مبابي وحده المذنب، لكن قدومه ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية. إنها كارثة.
كما أشار بيتي إلى أن
باريس سان جيرمان
، حامل لقب
دوري
أبطال
أوروبا
، قد ازداد قوة منذ رحيل مبابي عام 2024.
وأضاف بيتي عن مواطنه: التوقيت ضده تماماً. منذ أن بدأ
باريس
سان جيرمان
يلعب كفريق واحد، أصبح أداؤه مذهلاً. جميعهم متحدون، كأصابع اليد.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها بيتي مواطنه مبابي، إذ سبق أن اتهمه بالسعي وراء الشهرة، وقال إنه لا يستحق قيادة المنتخب الفرنسي بعد هزيمة "الديوك" أمام
إسبانيا
في نصف نهائي
يورو
2024. (العربية)
