بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد

اتهم لاعب منتخب وأرسنال السابق، مواطنه كيليان مبابي بـ"ملء غرفة ملابس بالأنانية" في أعقاب خروج العملاق الإسباني من على يد بايرن ميونيخ.



وخسر بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين بعد مباراة إياب مثيرة على ملعب أليانز أرينا، حيث استقبل هدفين متأخرين بعد طرد إدواردو كامافينغا بالبطاقة الحمراء.



وقال بيتي في تصريحات نقلتها صحيفة " ميل": ليس مبابي وحده المذنب، لكن قدومه ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية. إنها كارثة.

كما أشار بيتي إلى أن ، حامل لقب أبطال ، قد ازداد قوة منذ رحيل مبابي عام 2024.

وأضاف بيتي عن مواطنه: التوقيت ضده تماماً. منذ أن بدأ يلعب كفريق واحد، أصبح أداؤه مذهلاً. جميعهم متحدون، كأصابع اليد.



وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها بيتي مواطنه مبابي، إذ سبق أن اتهمه بالسعي وراء الشهرة، وقال إنه لا يستحق قيادة المنتخب الفرنسي بعد هزيمة "الديوك" أمام في نصف نهائي 2024. (العربية)