ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين

يخوض جاد أبي كرم وهادي الشبيب مباراة ودية مساء اليوم، أمام منتخب ، إستعدادا للبطولة القارية في المرة الطائرة الشاطئية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة التي تستضيفها بين 22 و30 نيسان الجاري.



وإتصل مدير في الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال فرح بالبعثة المشاركة في ، وإطمأنّ على أوضاعها وتحضيراتها للمنافسات المرتقبة.



وتمنى فرح للفريقَين اللبنانيين للرجال والسيدات التوفيق والنجاح في هذا الإستحقاق الرياضي، وعكس صورة جميلة عن واقع اللعبة في .

