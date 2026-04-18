تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال
Lebanon 24
18-04-2026
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر تينو ليفرامينتو، ظهير نيوكاسل
يونايتد
، أرض ملعب "سانت
جيمس
بارك" متأثراً بإصابة قوية في منطقة الفخذ خلال مباراة فريقه أمام بورنموث ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وبدأ اللاعب المباراة أساسياً في مركز الظهير الأيمن، لكنه سقط عند الدقيقة الثالثة والسبعين، ورغم محاولة الجهاز الطبي تأهيله للاستمرار، اضطر المدرب إيدي هاو لاستبداله باللاعب دان بيرن في الدقيقة الخامسة والسبعين بعدما غادر الملعب وهو يعرج. وانتهت المواجهة بخسارة نيوكاسل بهدفين لهدف.
وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن توقيت الإصابة "حساس"، نظراً للأهمية المتزايدة لليفرامينتو في تشكيلة منتخب
إنكلترا
منذ استلام توماس توخيل مهمة التدريب في كانون الثاني 2025. وشارك اللاعب في أربع من أصل خمس مواجهات دولية تحت قيادة توخيل، وكان حاضراً في الوديات التحضيرية الأخيرة لكأس العالم 2026 المقرر في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ويُعد ليفرامينتو من الأسماء المرشحة بقوة لقائمة "الأسود الثلاثة" في المونديال الذي ينطلق في
الحادي عشر
من حزيران المقبل، حيث تقع إنكلترا في
المجموعة الثانية
عشرة إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.
وخاض اللاعب 26 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم صنع خلالها هدفاً وحيداً، فيما بلغ إجمالي مشاركاته مع النادي 106 مباريات سجل فيها هدفاً وصنع ثلاثة.
مواضيع ذات صلة
عن الفوز بـ"المونديال"... ماذا قال الإتّحاد الإنكليزيّ لكرة القدم؟
Lebanon 24
عن الفوز بـ"المونديال"... ماذا قال الإتّحاد الإنكليزيّ لكرة القدم؟
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مثير لأرتيتا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
تعليق مثير لأرتيتا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
Lebanon 24
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
المجموعة الثانية
الدوري الإنكليزي
كأس العالم
الحادي عشر
يونايتد
المكسيك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
Lebanon 24
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
14:00 | 2026-04-18
18/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
Lebanon 24
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
13:23 | 2026-04-18
18/04/2026 01:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة
Lebanon 24
كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة
13:21 | 2026-04-18
18/04/2026 01:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين
Lebanon 24
ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين
10:31 | 2026-04-18
18/04/2026 10:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
07:50 | 2026-04-18
18/04/2026 07:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
14:32 | 2026-04-17
17/04/2026 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2026-04-18
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
13:23 | 2026-04-18
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
13:21 | 2026-04-18
كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة
10:31 | 2026-04-18
ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين
07:50 | 2026-04-18
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
04:00 | 2026-04-18
تراجع عدد مقاعد الدوري الإيطالي في البطولات الأوروبية للموسم المقبل
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24