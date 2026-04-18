تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال

Lebanon 24
18-04-2026 | 13:16
A-
A+
بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غادر تينو ليفرامينتو، ظهير نيوكاسل يونايتد، أرض ملعب "سانت جيمس بارك" متأثراً بإصابة قوية في منطقة الفخذ خلال مباراة فريقه أمام بورنموث ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبدأ اللاعب المباراة أساسياً في مركز الظهير الأيمن، لكنه سقط عند الدقيقة الثالثة والسبعين، ورغم محاولة الجهاز الطبي تأهيله للاستمرار، اضطر المدرب إيدي هاو لاستبداله باللاعب دان بيرن في الدقيقة الخامسة والسبعين بعدما غادر الملعب وهو يعرج. وانتهت المواجهة بخسارة نيوكاسل بهدفين لهدف.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن توقيت الإصابة "حساس"، نظراً للأهمية المتزايدة لليفرامينتو في تشكيلة منتخب إنكلترا منذ استلام توماس توخيل مهمة التدريب في كانون الثاني 2025. وشارك اللاعب في أربع من أصل خمس مواجهات دولية تحت قيادة توخيل، وكان حاضراً في الوديات التحضيرية الأخيرة لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويُعد ليفرامينتو من الأسماء المرشحة بقوة لقائمة "الأسود الثلاثة" في المونديال الذي ينطلق في الحادي عشر من حزيران المقبل، حيث تقع إنكلترا في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.

وخاض اللاعب 26 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم صنع خلالها هدفاً وحيداً، فيما بلغ إجمالي مشاركاته مع النادي 106 مباريات سجل فيها هدفاً وصنع ثلاثة.
الولايات المتحدة

المجموعة الثانية

الدوري الإنكليزي

كأس العالم

الحادي عشر

يونايتد

المكسيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24