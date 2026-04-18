بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال

غادر تينو ليفرامينتو، ظهير نيوكاسل ، أرض ملعب "سانت بارك" متأثراً بإصابة قوية في منطقة الفخذ خلال مباراة فريقه أمام بورنموث ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الممتاز.



وبدأ اللاعب المباراة أساسياً في مركز الظهير الأيمن، لكنه سقط عند الدقيقة الثالثة والسبعين، ورغم محاولة الجهاز الطبي تأهيله للاستمرار، اضطر المدرب إيدي هاو لاستبداله باللاعب دان بيرن في الدقيقة الخامسة والسبعين بعدما غادر الملعب وهو يعرج. وانتهت المواجهة بخسارة نيوكاسل بهدفين لهدف.



وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن توقيت الإصابة "حساس"، نظراً للأهمية المتزايدة لليفرامينتو في تشكيلة منتخب منذ استلام توماس توخيل مهمة التدريب في كانون الثاني 2025. وشارك اللاعب في أربع من أصل خمس مواجهات دولية تحت قيادة توخيل، وكان حاضراً في الوديات التحضيرية الأخيرة لكأس العالم 2026 المقرر في وكندا والمكسيك.



ويُعد ليفرامينتو من الأسماء المرشحة بقوة لقائمة "الأسود الثلاثة" في المونديال الذي ينطلق في من حزيران المقبل، حيث تقع إنكلترا في عشرة إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.



وخاض اللاعب 26 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم صنع خلالها هدفاً وحيداً، فيما بلغ إجمالي مشاركاته مع النادي 106 مباريات سجل فيها هدفاً وصنع ثلاثة.



