كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة

أعلن نادي القادسية السعودي إصابة مهاجمه ماتيو ريتيجي بكسر في مفصل الكاحل، مما يستوجب تدخلاً جراحياً ويضع حداً لموسمه الكروي مع الفريق.



وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، بعدما كان قد سجل لفريقه قبل أن يضطر للخروج من الملعب.



وخاض ريتيجي صاحب الـ26 عاماً موسماً أول لافتاً في الدوري السعودي، حيث أحرز 16 هدفاً خلال 28 مباراة.



وتأتي ضربة غيابه قبل مواجهة القادسية المرتقبة أمام في التاسع والعشرين من نيسان الجاري ضمن الجولة الثلاثين من المسابقة. ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 29 جولة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث المؤهل إلى أبطال للنخبة.



وكان ريتيجي قد شارك مع منتخب في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، والذي انتهى بخسارة "الأتزوري" لبطاقة العبور أمام البوسنة في المباراة النهائية.



