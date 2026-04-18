تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة

Lebanon 24
18-04-2026 | 13:21
A-
A+
كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي القادسية السعودي إصابة مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيجي بكسر في مفصل الكاحل، مما يستوجب تدخلاً جراحياً ويضع حداً لموسمه الكروي مع الفريق.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، بعدما كان قد سجل لفريقه قبل أن يضطر للخروج من الملعب.

وخاض ريتيجي صاحب الـ26 عاماً موسماً أول لافتاً في الدوري السعودي، حيث أحرز 16 هدفاً خلال 28 مباراة.

وتأتي ضربة غيابه قبل مواجهة القادسية المرتقبة أمام الرياض في التاسع والعشرين من نيسان الجاري ضمن الجولة الثلاثين من المسابقة. ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 29 جولة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان ريتيجي قد شارك مع منتخب إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، والذي انتهى بخسارة "الأتزوري" لبطاقة العبور أمام البوسنة في المباراة النهائية.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24