تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
كسر الكاحل ينهي موسم ريتيجي مع القادسية ويُخضعه لجراحة
Lebanon 24
18-04-2026
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي القادسية السعودي إصابة مهاجمه
الإيطالي
ماتيو ريتيجي بكسر في مفصل الكاحل، مما يستوجب تدخلاً جراحياً ويضع حداً لموسمه الكروي مع الفريق.
وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، بعدما كان قد سجل لفريقه قبل أن يضطر للخروج من الملعب.
وخاض ريتيجي صاحب الـ26 عاماً موسماً أول لافتاً في الدوري السعودي، حيث أحرز 16 هدفاً خلال 28 مباراة.
وتأتي ضربة غيابه قبل مواجهة القادسية المرتقبة أمام
الرياض
في التاسع والعشرين من نيسان الجاري ضمن الجولة الثلاثين من المسابقة. ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 29 جولة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث المؤهل إلى
دوري
أبطال
آسيا
للنخبة.
وكان ريتيجي قد شارك مع منتخب
إيطاليا
في الملحق
الأوروبي
المؤهل لكأس العالم 2026، والذي انتهى بخسارة "الأتزوري" لبطاقة العبور أمام البوسنة في المباراة النهائية.
مواضيع ذات صلة
الأصابة تنهي موسم رودريغو
Lebanon 24
الأصابة تنهي موسم رودريغو
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القادسية السعودي يخطو خطوة جديدة نحو ضم إمام عاشور
Lebanon 24
القادسية السعودي يخطو خطوة جديدة نحو ضم إمام عاشور
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أنشيلوتي.. نيمار يخضع لعملية جراحية!
Lebanon 24
بسبب أنشيلوتي.. نيمار يخضع لعملية جراحية!
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: حدث استثنائي على الحدود مع لبنان يخضع للرقابة العسكرية المشددة
Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: حدث استثنائي على الحدود مع لبنان يخضع للرقابة العسكرية المشددة
18/04/2026 21:27:19
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم
الأوروبي
الإيطالي
عبر موقع
إيطاليا
السعود
الرياض
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
Lebanon 24
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
14:00 | 2026-04-18
18/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
Lebanon 24
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
13:23 | 2026-04-18
18/04/2026 01:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال
Lebanon 24
بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال
13:16 | 2026-04-18
18/04/2026 01:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين
Lebanon 24
ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين
10:31 | 2026-04-18
18/04/2026 10:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
07:50 | 2026-04-18
18/04/2026 07:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
14:32 | 2026-04-17
17/04/2026 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2026-04-18
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
13:23 | 2026-04-18
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
13:16 | 2026-04-18
بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال
10:31 | 2026-04-18
ودية في الطائرة الشاطئية للبنان أمام عمان في الصين
07:50 | 2026-04-18
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
04:00 | 2026-04-18
تراجع عدد مقاعد الدوري الإيطالي في البطولات الأوروبية للموسم المقبل
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 21:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24