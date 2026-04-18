تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال

Lebanon 24
18-04-2026 | 13:23
A-
A+
إندريك قبل موقعة حديقة الأبطال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد البرازيلي إندريك، مهاجم أولمبيك ليون، أن فريقه لا يدخل مواجهة باريس سان جيرمان الأحد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي بعقدة "المرشح الأوحد"، مشدداً على أن الهدف هو حصد النقاط الثلاث لضمان إنهاء الموسم في مركز أوروبي.

وقال إندريك في تصريحات لموقع "RMC Sport": "يعلم الجميع أنهم المرشحون، لكننا سبق أن أسقطنا فرقاً مرشحة أخرى". وأضاف: "إنها مواجهة صعبة، فهم أبطال أوروبا ويملكون نجوماً بحجم عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية وآخرين سيشاركون في المونديال".

وتابع المهاجم المُعار من ريال مدريد منذ كانون الثاني الماضي: "بالنسبة لنا يجب التعامل معها كأي مباراة نسعى فيها للفوز. بعد انتصارنا الأخير على لوريان استعدنا ثقتنا".

ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 51 نقطة متأخراً بفارق نقطة وحيدة عن مارسيليا الرابع، فيما يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بـ63 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.

وخاض إندريك 19 مباراة بقميص ليون سجل خلالها ستة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.
مواضيع ذات صلة
لماذا لا يريد حزب الله "المفاوضات المباشرة"؟ القصة "داخلية"
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": المسؤولون الإيرانيون يخشون الاجتماعات خشية استهدافهم
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": موقع خامنئي تمّ تحديده بدقّة من قِبل استخبارات أميركا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيليّ: عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات من قبل "حزب الله" باتّجاه مناطق الشمال لا تتوقف
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

سان جيرمان

ريال مدريد

أوروبا

أوروبي

باريس

مدريد

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-04-18
Lebanon24
13:21 | 2026-04-18
Lebanon24
13:16 | 2026-04-18
Lebanon24
10:31 | 2026-04-18
Lebanon24
07:50 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24