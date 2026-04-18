رياضة
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
Lebanon 24
18-04-2026
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد البرازيلي إندريك، مهاجم أولمبيك ليون، أن فريقه لا يدخل مواجهة
باريس سان جيرمان
الأحد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي بعقدة "المرشح الأوحد"، مشدداً على أن الهدف هو حصد النقاط الثلاث لضمان إنهاء الموسم في مركز
أوروبي
.
وقال إندريك في تصريحات لموقع "RMC Sport": "يعلم الجميع أنهم المرشحون، لكننا سبق أن أسقطنا فرقاً مرشحة أخرى". وأضاف: "إنها مواجهة صعبة، فهم أبطال
أوروبا
ويملكون نجوماً بحجم عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية وآخرين سيشاركون في المونديال".
وتابع المهاجم المُعار من
ريال مدريد
منذ كانون الثاني الماضي: "بالنسبة لنا يجب التعامل معها كأي مباراة نسعى فيها للفوز. بعد انتصارنا الأخير على لوريان استعدنا ثقتنا".
ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 51 نقطة متأخراً بفارق نقطة وحيدة عن مارسيليا الرابع، فيما يتصدر
باريس
سان جيرمان
الترتيب بـ63 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.
وخاض إندريك 19 مباراة بقميص ليون سجل خلالها ستة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.
