"فيفا" ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي

حذر " " من أن قرار ولاية نيوجيرسي رفع أجرة وسائل النقل العام إلى 150 دولاراً لرحلة الذهاب والإياب خلال العالم 2026 سيترك "تأثيراً سلبياً" على المشجعين، علماً أن التعرفة المعتادة للمسافة ذاتها في الأيام العادية تبلغ 15 دولاراً فقط.



وتُضاف هذه القفزة الكبيرة إلى أسعار تذاكر المباريات التي قد تصل إلى آلاف الدولارات في سوق إعادة البيع. ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ميتلايف" ثماني مواجهات، تتوجها المباراة النهائية في التاسع عشر من .



وبرر كريس كولوري، الرئيس التنفيذي لوسائل النقل في نيوجيرسي، التسعيرة الجديدة بازدياد أعداد الركاب نتيجة إغلاق المواقف العامة حول الاستاد وارتفاع التكاليف المرتبطة بالمتطلبات الأمنية للبطولة.



في المقابل، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في 2026، إن نموذج التسعير الحالي "سيدفع المشجعين حتماً للبحث عن وسائل نقل بديلة"، مما يثير "مخاوف بشأن الازدحام والتأخير ويقلل من الفوائد الاقتصادية والإرث الدائم الذي تجنيه المنطقة من الاستضافة".



وأضاف شيرجي أن "تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي ومطالبة بتحمل هذه التكاليف أمر غير مسبوق"، مشيراً إلى أن أي حدث عالمي آخر لم يواجه مثل هذا المطلب. (سكاي نيوز)



