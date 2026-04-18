رياضة
"فيفا" ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي
Lebanon 24
18-04-2026
|
15:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
فيفا
" من أن قرار ولاية نيوجيرسي رفع أجرة وسائل النقل العام إلى 150 دولاراً لرحلة الذهاب والإياب خلال
مباريات كأس
العالم 2026 سيترك "تأثيراً سلبياً" على المشجعين، علماً أن التعرفة المعتادة للمسافة ذاتها في الأيام العادية تبلغ 15 دولاراً فقط.
وتُضاف هذه القفزة الكبيرة إلى أسعار تذاكر المباريات التي قد تصل إلى آلاف الدولارات في سوق إعادة البيع. ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ميتلايف" ثماني مواجهات، تتوجها المباراة النهائية في التاسع عشر من
تموز
.
وبرر كريس كولوري، الرئيس التنفيذي لوسائل النقل في نيوجيرسي، التسعيرة الجديدة بازدياد أعداد الركاب نتيجة إغلاق المواقف العامة حول الاستاد وارتفاع التكاليف المرتبطة بالمتطلبات الأمنية للبطولة.
في المقابل، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في
كأس العالم
2026، إن نموذج التسعير الحالي "سيدفع المشجعين حتماً للبحث عن وسائل نقل بديلة"، مما يثير "مخاوف بشأن الازدحام والتأخير ويقلل من الفوائد الاقتصادية والإرث الدائم الذي تجنيه المنطقة من الاستضافة".
وأضاف شيرجي أن "تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي ومطالبة
الفيفا
بتحمل هذه التكاليف أمر غير مسبوق"، مشيراً إلى أن أي حدث عالمي آخر لم يواجه مثل هذا المطلب. (سكاي نيوز)
