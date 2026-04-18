رياضة

"فيفا" ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي

Lebanon 24
18-04-2026 | 15:51
فيفا ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي
فيفا ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي photos 0
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أن قرار ولاية نيوجيرسي رفع أجرة وسائل النقل العام إلى 150 دولاراً لرحلة الذهاب والإياب خلال مباريات كأس العالم 2026 سيترك "تأثيراً سلبياً" على المشجعين، علماً أن التعرفة المعتادة للمسافة ذاتها في الأيام العادية تبلغ 15 دولاراً فقط.

وتُضاف هذه القفزة الكبيرة إلى أسعار تذاكر المباريات التي قد تصل إلى آلاف الدولارات في سوق إعادة البيع. ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ميتلايف" ثماني مواجهات، تتوجها المباراة النهائية في التاسع عشر من تموز.

وبرر كريس كولوري، الرئيس التنفيذي لوسائل النقل في نيوجيرسي، التسعيرة الجديدة بازدياد أعداد الركاب نتيجة إغلاق المواقف العامة حول الاستاد وارتفاع التكاليف المرتبطة بالمتطلبات الأمنية للبطولة.

في المقابل، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن نموذج التسعير الحالي "سيدفع المشجعين حتماً للبحث عن وسائل نقل بديلة"، مما يثير "مخاوف بشأن الازدحام والتأخير ويقلل من الفوائد الاقتصادية والإرث الدائم الذي تجنيه المنطقة من الاستضافة".

وأضاف شيرجي أن "تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي ومطالبة الفيفا بتحمل هذه التكاليف أمر غير مسبوق"، مشيراً إلى أن أي حدث عالمي آخر لم يواجه مثل هذا المطلب. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفة جديدة للنقل خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة ينتقد "ازدواجية المعايير" في السياسة الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة "الأشغال" تبحث آلية جديدة لتعرفة سيارات الأجرة
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

مباريات كأس

كأس العالم

لكرة القدم

سكاي نيوز

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-18
Lebanon24
14:00 | 2026-04-18
Lebanon24
13:23 | 2026-04-18
Lebanon24
13:21 | 2026-04-18
Lebanon24
13:16 | 2026-04-18
Lebanon24
10:31 | 2026-04-18
