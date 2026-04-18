رياضة
فولفسبورغ يُفسد الظهور التاريخي لماري إيتا مع يونيون برلين في "البوندسليغا"
Lebanon 24
18-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسرت ماري إيتا، أول مدربة في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى، مباراتها الأولى مع فريق يونيون
برلين
للرجال بهدفين لهدف أمام فولفسبورغ، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من
الدوري الألماني
السبت.
ودخلت إيتا السجلات التاريخية قبل أيام بعد إعلان النادي تكليفها بقيادة الفريق الأول خلفاً للمقال شتيفن باومغارت، وذلك في مهمة إنقاذ الفريق من خطر السقوط إلى الدرجة الثانية قبل أربع جولات من ختام موسم 2025-2026.
وتقدم فولفسبورغ بهدف سجله النمساوي باتريك فيمر في الدقيقة الثامنة والعشرين، قبل أن يضاعف دزينان بيتشينوفيتش النتيجة في الدقيقة الرابعة والخمسين. وقلص المهاجم الإسكتلندي
أوليفر
بيرك الفارق ليونيون برلين في الدقيقة الخامسة والثمانين، لكن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض لتعديل النتيجة.
وتجمد رصيد يونيون برلين، الذي لم يحصد سوى فوزين منذ بداية عام 2026، عند 32 نقطة في المركز
الحادي عشر
وبفارق ست نقاط فقط عن مراكز الخطر. في المقابل، رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.
وستواصل إيتا، التي كانت تشرف على فريق تحت 19 عاماً في النادي ذاته، مهمتها المؤقتة حتى نهاية الموسم قبل انتقالها لتدريب فريق السيدات. (روسيا اليوم)
