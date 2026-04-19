اليونايتد "يصطاد" تشيلسي في عقر داره.. وكونيا بطل المهمة

عمّق جراح بفوز ثمين بهدف نظيف على ملعبه وبين جماهيره، في اللقاء الذي جمعهما السبت ضمن الجولة 33 من .

وسجل المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليرفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 58 نقطة في المركز الثالث، معززين حظوظهم في بلوغ ، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي.



وفي مواجهة أخرى، فرط توتنهام هوتسبير في فوز كان في المتناول بتعادله مع برايتون 2-2 على ملعبه، ليبقى غارقاً في صراع الهروب من شبح الهبوط.

ورغم تألق تشافي سيمونز الذي صنع هدفاً لبيدرو بورو وسجل آخر بنفسه، نجح برايتون في العودة مرتين عبر كاورو ميتوما وجورجينيو روتر، ليحرم توتنهام من أول انتصار له في عام 2026 ويضعه في المركز الثامن عشر، فيما رفع برايتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع.