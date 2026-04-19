فوز رباعي قوي في افتتاح البلاي أوف يشعل المنافسة

استهلت فرق دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز ونيويورك نيكس وكليفلاند كافالييرز مشوارها في الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين بطريقة مثالية، بعدما حققت جميعها الفوز على أرضها في سلسلة تُحسم وفق نظام الأفضل من سبع مباريات.

في دنفر، قاد جمال موراي ونيكولا يوكيتش فريقهما للفوز على مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 116-105، في مباراة شهدت تقلبات عدة، حيث عاد ناغتس من تأخر مبكر ليحسم اللقاء. وسجل موراي 30 نقطة، فيما حقق يوكيتش «تريبل دابل» بـ25 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

، لم يكن أداء إدواردز كافياً رغم تسجيله 22 نقطة لتمبروولفز، بينما قدم رودي غوبير مباراة جيدة دفاعياً، لكن الأخطاء الحاسمة أثرت على نتيجة فريقه.

وفي مواجهة أخرى ضمن المنطقة الغربية، قاد ليبرون فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على هيوستن روكتس 107-98، في مباراة غاب عنها لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز بسبب الإصابة. وبرز لوك كينارد كأفضل مسجل بـ27 نقطة، بينما تألق جيمس بصناعته للعب مع 13 تمريرة حاسمة.

كما شهدت المباراة مشاركة بروني جيمس إلى جانب والده، في حدث تاريخي ضمن «البلاي أوف»، في حين غاب كيفن دورانت عن روكتس بداعي الإصابة.

وفي الشرق، حقق نيكس فوزاً مريحاً على أتلانتا هوكس 113-102، بفضل تألق جايلن برونسون الذي سجل 28 نقطة، إضافة إلى مساهمة كارل أنتوني تاونز بـ25 نقطة.

بدوره، استهل كليفلاند كافالييرز مشواره بفوز واضح على تورونتو رابتورز 126-113، بقيادة دونوفان ميتشل الذي سجل 32 نقطة، فيما ساهم جيمس هاردن بدور بارز محققاً «دابل دابل»، وأضاف ستروس 24 نقطة من على مقاعد البدلاء.

وبهذا، وجهت الفرق الأربعة رسالة قوية في انطلاقة «البلاي أوف»، مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على اللقب مع بداية سلسلة المواجهات الحاسمة.