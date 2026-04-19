رياضة
الاتحاد الألماني: لا تسامح مع العنصرية بعد الهجوم على إيتا
Lebanon 24
19-04-2026
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان الاتحاد الألماني
لكرة القدم
الإساءات العنصرية التي استهدفت المديرة الفنية لنادي يونيون
برلين
، ماري لويز إيتا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها التاريخي الأول في الدوري الألماني.
وقالت نائبة
رئيس الاتحاد
، سيليا شاشيتش، في تصريحات لموقع «تي أونلاين»، إن هذه التعليقات “غير مقبولة”، مؤكدة أنها لا تستهدف شخصاً بعينه فقط، بل تمس القيم الأساسية للرياضة مثل الاحترام والمساواة والعدالة.
وكانت إيتا قد دخلت التاريخ، السبت، كأول امرأة تقود فريقاً للرجال في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال المباراة التي خسرها فريقها أمام فولفسبورج بنتيجة 1-2.
وأشاد الاتحاد برد فعل نادي يونيون برلين، الذي تعامل مباشرة مع بعض التعليقات المسيئة، مشيراً إلى امتلاكه آليات صارمة لرصد الانتهاكات وإبلاغ الجهات المختصة، مع التأكيد على سياسة “عدم التسامح” تجاه أي مظاهر للعنصرية أو التمييز.
إيتا، أبدت من جهتها، هدوءاً تجاه الحملة، مؤكدة أن هذه التعليقات لا تزعجها، وأن ما يُنشر عبر الإنترنت يعكس طبيعة من يكتبونه أكثر مما يعكس حقيقة المستهدفين، مفضّلة التركيز على عملها الفني مع الفريق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: صفر تسامح
Lebanon 24
بو عاصي: صفر تسامح
19/04/2026 18:57:04
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بنفيكا يعلق بطاقات خمسة مشجعين بعد اتهامات بالعنصرية
Lebanon 24
بنفيكا يعلق بطاقات خمسة مشجعين بعد اتهامات بالعنصرية
19/04/2026 18:57:04
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
Lebanon 24
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
19/04/2026 18:57:04
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فولفسبورغ يُفسد الظهور التاريخي لماري إيتا مع يونيون برلين في "البوندسليغا"
Lebanon 24
فولفسبورغ يُفسد الظهور التاريخي لماري إيتا مع يونيون برلين في "البوندسليغا"
19/04/2026 18:57:04
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الاتحاد
لكرة القدم
كرة القدم
الأوروبي
من جهته
أوروبي
التركي
برلين
قد يعجبك أيضاً
محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي
Lebanon 24
محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي
11:53 | 2026-04-19
19/04/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز رباعي قوي في افتتاح البلاي أوف يشعل المنافسة
Lebanon 24
فوز رباعي قوي في افتتاح البلاي أوف يشعل المنافسة
06:08 | 2026-04-19
19/04/2026 06:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونايتد "يصطاد" تشيلسي في عقر داره.. وكونيا بطل المهمة
Lebanon 24
اليونايتد "يصطاد" تشيلسي في عقر داره.. وكونيا بطل المهمة
02:22 | 2026-04-19
19/04/2026 02:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فولفسبورغ يُفسد الظهور التاريخي لماري إيتا مع يونيون برلين في "البوندسليغا"
Lebanon 24
فولفسبورغ يُفسد الظهور التاريخي لماري إيتا مع يونيون برلين في "البوندسليغا"
23:00 | 2026-04-18
18/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيفا" ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي
Lebanon 24
"فيفا" ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي
15:51 | 2026-04-18
18/04/2026 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
19/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
19/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
13:50 | 2026-04-18
18/04/2026 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
11:53 | 2026-04-19
محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي
06:08 | 2026-04-19
فوز رباعي قوي في افتتاح البلاي أوف يشعل المنافسة
02:22 | 2026-04-19
اليونايتد "يصطاد" تشيلسي في عقر داره.. وكونيا بطل المهمة
23:00 | 2026-04-18
فولفسبورغ يُفسد الظهور التاريخي لماري إيتا مع يونيون برلين في "البوندسليغا"
15:51 | 2026-04-18
"فيفا" ينتقد تعرفة النقل في نيوجيرسي
14:00 | 2026-04-18
بودابست تنتظر الفائز: إقصاء الإسبان يعيد كتابة تاريخ دوري الأبطال.. فمن سينجو؟
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 18:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
