الاتحاد الألماني: لا تسامح مع العنصرية بعد الهجوم على إيتا

أدان الاتحاد الألماني الإساءات العنصرية التي استهدفت المديرة الفنية لنادي يونيون ، ماري لويز إيتا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها التاريخي الأول في الدوري الألماني.



وقالت نائبة ، سيليا شاشيتش، في تصريحات لموقع «تي أونلاين»، إن هذه التعليقات “غير مقبولة”، مؤكدة أنها لا تستهدف شخصاً بعينه فقط، بل تمس القيم الأساسية للرياضة مثل الاحترام والمساواة والعدالة.



وكانت إيتا قد دخلت التاريخ، السبت، كأول امرأة تقود فريقاً للرجال في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال المباراة التي خسرها فريقها أمام فولفسبورج بنتيجة 1-2.



وأشاد الاتحاد برد فعل نادي يونيون برلين، الذي تعامل مباشرة مع بعض التعليقات المسيئة، مشيراً إلى امتلاكه آليات صارمة لرصد الانتهاكات وإبلاغ الجهات المختصة، مع التأكيد على سياسة “عدم التسامح” تجاه أي مظاهر للعنصرية أو التمييز.

إيتا، أبدت من جهتها، هدوءاً تجاه الحملة، مؤكدة أن هذه التعليقات لا تزعجها، وأن ما يُنشر عبر الإنترنت يعكس طبيعة من يكتبونه أكثر مما يعكس حقيقة المستهدفين، مفضّلة التركيز على عملها الفني مع الفريق.