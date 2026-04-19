محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي

سجل النجم ، لفريقه ، الأحد، في آخر مباراة "ديربي ميرسيسايد" يشارك فيها، بعد إعلان رحيله عن الفريق نهاية الموسم.

وحقق ليفربول انتصارا صعبا، الأحد، بنتيجة 2-1، على ملعب غريمه في نفس المدينة، ، في الجولة 33 من منافسات البريميرليغ.



واستغل صلاح تمرير ممتازة من زميله كودي خاكبو، ليسجل في مرمى الغريم إيفرتون بالشوط الأول.



وعادل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 54، عن طريقه مهاجمه بيتو.



وحسم القائد فيرجل فان دايك اللقاء، برأسية في الدقيقة العاشرة من الوقت بد الضائع، ليخطف الفوز المهم للريدز.



يذكر أن هدف صلاح في مرمى إيفرتون، هو التاسع له خلال مواجهاته ضد "التوفيز" في الممتاز.



وحصل النجم المصري على أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول في اللقاء، وفقا لموقع "سوفا ".



وبهذا الانتصار، ابتعد ليفربول في المؤهل لدوري أبطال ، بفارق 7 نقاط عن ، مما وضعه في موقف مريح للتأهل.