رياضة

محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي

Lebanon 24
19-04-2026 | 11:53
محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي
سجل النجم المصري محمد صلاح، لفريقه ليفربول، الأحد، في آخر مباراة "ديربي ميرسيسايد" يشارك فيها، بعد إعلان رحيله عن الفريق نهاية الموسم.
وحقق ليفربول انتصارا صعبا، الأحد، بنتيجة 2-1، على ملعب غريمه في نفس المدينة، إيفرتون، في الجولة 33 من منافسات البريميرليغ.

واستغل صلاح تمرير ممتازة من زميله كودي خاكبو، ليسجل في مرمى الغريم إيفرتون بالشوط الأول.

وعادل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 54، عن طريقه مهاجمه بيتو.

وحسم القائد فيرجل فان دايك اللقاء، برأسية في الدقيقة العاشرة من الوقت بد الضائع، ليخطف الفوز المهم للريدز.

يذكر أن هدف صلاح في مرمى إيفرتون، هو التاسع له خلال مواجهاته ضد "التوفيز" في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وحصل النجم المصري على أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول في اللقاء، وفقا لموقع "سوفا سكور".

وبهذا الانتصار، ابتعد ليفربول في المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق 7 نقاط عن تشلسي، مما وضعه في موقف مريح للتأهل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيرارد عن محمد صلاح: نصحته بعدم الرحيل عن "ليفربول"
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل شخص على الأقل وإصابة 47 إثر "حادث" في استاد ببيرو قبل مباراة ديربي كرة قدم
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

المصري محمد صلاح

الدوري الإنكليزي

المركز الخامس

المصري محمد

محمد صلاح

إيفرتون

ليفربول

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-19
Lebanon24
14:00 | 2026-04-19
Lebanon24
10:30 | 2026-04-19
Lebanon24
06:08 | 2026-04-19
Lebanon24
02:22 | 2026-04-19
Lebanon24
23:00 | 2026-04-18
