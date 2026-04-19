بمهرجان أهداف أمام الوصل.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي آسيا 2

تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور قبل النهائي في بطولة أبطال آسيا 2 بفوزه 4-0 على الوصل الإماراتي على ملعب زعبيل في دبي، ضمن ربع نهائي منطقة الغرب.



افتتح التسجيل لفريقه النصر عند الدقيقة 11، ثم ضاعف الإسباني إينيغو مارتينيز النتيجة عند الدقيقة 24، قبل أن يضيف عبد الإله العمري الهدف الثالث بعدها بدقيقتين.

واختتم السنغالي ساديو ماني رباعية فريقه عند الدقيقة 80.



وينتظر النصر الفائز من الأهلي والحسين إربد لمواجهته في الدور المقبل يوم 22 نيسان الجاري.