مانشستر سيتي يفوز ويضيق الخناق على أرسنال

اختار إرلينغ هالاند سيتي التوقيت المثالي لإنهاء فترة تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز بتسجيله هدف الفوز ليقود فريقه لانتصار 2-1 على متصدر الترتيب ويمنحه الأفضلية في سباق اللقب، الأحد.

ولم يسجل اللاعب النرويجي أي هدف في الدوري منذ فبراير، لكن تسديدته ‌القوية بعد 65 دقيقة من مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد كانت حاسمة، إذ ‌أصبح السيتي ‌على بعد 3 نقاط من أرسنال، الذي خاض مباراة واحدة أكثر.



وسيؤدي الفوز على بيرنلي المهدد بالهبوط، الأربعاء، إلى تقدم السيتي لصدارة الترتيب قبل 5 ‌مباريات على نهاية الموسم.



ولدى أرسنال، ‌المرشح ⁠الأبرز للفوز بأول لقب له منذ عام 2004 بعد أن تصدر السباق لفترة طويلة، 70 نقطة من 33 مباراة، بينما ⁠يملك ‌67 نقطة من 32 مباراة.

وبدأ السيتي المباراة ⁠بنسق مرتفع بعد هزيمة أرسنال المفاجئة من مضيفه بورنموث ⁠في الأسبوع الماضي والتي أعادته لسباق اللقب، وجاءت بدايته مثالية بعدما سجل ريان شرقي ⁠هدفا مذهلا بعد مجهود فردي في الدقيقة 15.



لكن أرسنال تعادل بعد أقل من دقيقتين، عندما استغل كاي هافرتس تردد جيانلويجي دوناروما حارس سيتي صاحب الأرض.



وسدد إبريتشي إيزي لاعب أرسنال كرة ارتدت من القائم، بينما كان كلا الفريقين يبحثان عن هدف الفوز بعد الاستراحة، ‌لكن هالاند هو من سجل هدفه رقم 23 في الدوري هذا الموسم بعد عمل رائع من نيكو أورايلي.