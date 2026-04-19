تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مانشستر سيتي يفوز ويضيق الخناق على أرسنال
Lebanon 24
19-04-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختار إرلينغ هالاند
مهاجم مانشستر
سيتي التوقيت المثالي لإنهاء فترة تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
بتسجيله هدف الفوز ليقود فريقه لانتصار 2-1 على
أرسنال
متصدر الترتيب ويمنحه الأفضلية في سباق اللقب، الأحد.
ولم يسجل اللاعب النرويجي أي هدف في الدوري منذ فبراير، لكن تسديدته القوية بعد 65 دقيقة من مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد كانت حاسمة، إذ أصبح السيتي على بعد 3 نقاط من أرسنال، الذي خاض مباراة واحدة أكثر.
وسيؤدي الفوز على بيرنلي المهدد بالهبوط، الأربعاء، إلى تقدم السيتي لصدارة الترتيب قبل 5 مباريات على نهاية الموسم.
ولدى أرسنال، المرشح الأبرز للفوز بأول لقب له منذ عام 2004 بعد أن تصدر السباق لفترة طويلة، 70 نقطة من 33 مباراة، بينما يملك
مانشستر سيتي
67 نقطة من 32 مباراة.
وبدأ السيتي المباراة بنسق مرتفع بعد هزيمة أرسنال المفاجئة من مضيفه بورنموث في الأسبوع الماضي والتي أعادته لسباق اللقب، وجاءت بدايته مثالية بعدما سجل ريان شرقي هدفا مذهلا بعد مجهود فردي في الدقيقة 15.
لكن أرسنال تعادل بعد أقل من دقيقتين، عندما استغل كاي هافرتس تردد جيانلويجي دوناروما حارس سيتي صاحب الأرض.
وسدد إبريتشي إيزي لاعب أرسنال كرة ارتدت من القائم، بينما كان كلا الفريقين يبحثان عن هدف الفوز بعد الاستراحة، لكن هالاند هو من سجل هدفه رقم 23 في الدوري هذا الموسم بعد عمل رائع من نيكو أورايلي.
Advertisement
الدوري الإنجليزي الممتاز
مهاجم مانشستر
مانشستر سيتي
لكرة القدم
كرة القدم
النرويج
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24