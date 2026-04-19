بايرن ميونيخ يحسم اللقب الـ35 في تاريخه

بايرن ميونيخ يحسم اللقب الـ35 في تاريخه
حسم بايرن ميونيخ لقب دوري ‌الدرجة الأولى الألماني لكرة ‌القدم ‌بعد فوزه 4-2 على ضيفه ‌شتوتغارت، ⁠الأحد.


وواصل فريق بايرن ميونيخ تحليقه على عرش كرة القدم الألمانية، وأثبت أنه ملكها المتوج دون منازع، بعدما توج بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا) للمرة الـ34 في تاريخه والـ13 في النسخ الـ14 الأخيرة.

وضمن العملاق البافاري اللقب قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة ليحتفل به وسط جماهيره في مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، حيث كان يحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج رسميًا.
ورفع بايرن رصيده إلى 79 نقطة، متفوقًا بفارق 15 نقاط عن منافسه بوروسيا دورتموند، ثاني الترتيب، الذي تعثر بخسارتين متتاليتين في آخر جولتين.
في مباراة الحسم، لم يهتز أصحاب الأرض بتقدم الضيوف بهدف كريس فيهريش في الدقيقة 21، بل رد بثلاثية سريعة قبل انتهاء الشوط الأول، سجلها رافاييل جيريرو ونيكولاس جاكسون وألفونسو ديفيز في الدقائق 31 و33 و37.

وفي الشوط الثاني، اختتم هاري كين الرباعية بهدف في الدقيقة 52 قبل أن يقلص شتوتجارت الفارق بهدف ثان سجله شيما أندريس في الدقيقة 88.

بهذه الخسارة تجمد رصيد شتوتغارت عند 56 نقطة في المركز الرابع، ليصبح مهددًا بالتواجد ضمن الأربعة الأوائل المتأهلين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يطارده فريقا هوفنهايم 54 نقطة، وليفركوزن 52 نقطة في المركزين الخامس والسادس.
غي: الألقاب تُحسم في الملعب لا في المكاتب
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بمباراة واحدة.. كيف ستُحسم ألقاب القارة الصفراء على الملاعب السعودية؟
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النادي الإفريقي يقترب من اللقب بعد تعادل مهم في الجولة 25
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يحسم: لا مكان للحزب والحرب بل للسلام
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 04:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19
Lebanon24
15:00 | 2026-04-19
Lebanon24
14:00 | 2026-04-19
Lebanon24
11:53 | 2026-04-19
Lebanon24
10:30 | 2026-04-19
Lebanon24
06:08 | 2026-04-19
