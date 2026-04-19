بطل أوروبا على حافة الهاوية.. توتنهام يُصارع شبح الهبوط الأول منذ 49 عاماً

يجد توتنهام هوتسبير نفسه أمام خطر السقوط إلى الإنكليزي "تشامبيونشيب" قبل نهاية الموسم بخمس جولات فقط، في مشهد وُصف بـ"السابقة التاريخية".



فالفريق المتوج بلقب في الموسم الفائت بات يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من أصل 33 مباراة، متأخراً بفارق نقطة وحيدة عن وست هام الذي يملك مباراة مؤجلة.



متى كانت آخر مرة ودّع فيها "السبيرز" الأضواء؟

لم يعش النادي اللندني مرارة الهبوط منذ موسم 1976-1977، أي قبل تسعة وأربعين عاماً. حينها، تذيل الفريق جدول المسابقة برصيد 33 نقطة أيضاً، قبل أن يعود إلى الدرجة الأولى في موسم 1978-1979.



لكن ما يضاعف غرابة الموقف الحالي هو غياب أي سابقة لفريق يتوج بلقب ثم يهبط في الموسم التالي مباشرة.



ويواجه توتنهام في رحلة النجاة المتبقية اختبارات صعبة أمام ولفرهامبتون وأستون فيلا وليدز يونايتد وتشيلسي وإيفرتون.



