تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ديفيد يُسجل ثاني أسرع هدف في "أليانز".. ويقود يوفنتوس لاكتساح بولونيا
Lebanon 24
20-04-2026
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد الكندي جوناثان ديفيد فريقه
يوفنتوس
لتحقيق فوز ثمين على ضيفه بولونيا بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من
الدوري الإيطالي
.
وسجل ديفيد وخيفرين تورام هدفي "البيانكونيري"، ليواصل الفريق صحوته محققاً انتصاره الثالث على التوالي بعد جنوى وأتالانتا، دون أن تهتز شباكه بأي هدف خلال هذه السلسلة.
ودخل ديفيد تاريخ ملعب "أليانز" بتسجيله ثاني أسرع هدف ليوفنتوس على أرضه، حيث هز الشباك بعد دقيقة و29 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، عبر ضربة رأسية محكمة إثر عرضية من
بيير
كالولو. ويأتي هذا التوقيت خلف هدف دوشان فلاهوفيتش في مرمى
روما
يوم السابع والعشرين من آب 2022 والذي سُجل بعد دقيقة و17 ثانية.
وفي الشوط الثاني، عزز تورام تقدم "السيدة العجوز" بهدف ثانٍ في الدقيقة السابعة والخمسين، مستثمراً عرضية من الأميركي ويستون ماكيني ليودعها برأسه في الشباك.
وعلى
الجانب الآخر
، فشل بولونيا في التسجيل للمباراة الثانية تواليًا بعد خسارته برباعية نظيفة أمام أستون فيلا في إياب ربع نهائي
الدوري الأوروبي
.
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة معززاً موقعه في المركز الرابع، ومبتعداً بفارق خمس نقاط كاملة عن كومو ملاحقه المباشر على بطاقة التأهل لدوري أبطال
أوروبا
، خاصة بعد خسارة كومو أمام ساسولو بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
الدوري الإيطالي
الجانب الآخر
الأوروبي
الإيطالي
أوروبا
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24