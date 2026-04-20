ديفيد يُسجل ثاني أسرع هدف في "أليانز".. ويقود يوفنتوس لاكتساح بولونيا

قاد الكندي جوناثان ديفيد فريقه لتحقيق فوز ثمين على ضيفه بولونيا بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من .



وسجل ديفيد وخيفرين تورام هدفي "البيانكونيري"، ليواصل الفريق صحوته محققاً انتصاره الثالث على التوالي بعد جنوى وأتالانتا، دون أن تهتز شباكه بأي هدف خلال هذه السلسلة.



ودخل ديفيد تاريخ ملعب "أليانز" بتسجيله ثاني أسرع هدف ليوفنتوس على أرضه، حيث هز الشباك بعد دقيقة و29 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، عبر ضربة رأسية محكمة إثر عرضية من كالولو. ويأتي هذا التوقيت خلف هدف دوشان فلاهوفيتش في مرمى يوم السابع والعشرين من آب 2022 والذي سُجل بعد دقيقة و17 ثانية.



وفي الشوط الثاني، عزز تورام تقدم "السيدة العجوز" بهدف ثانٍ في الدقيقة السابعة والخمسين، مستثمراً عرضية من الأميركي ويستون ماكيني ليودعها برأسه في الشباك.



وعلى ، فشل بولونيا في التسجيل للمباراة الثانية تواليًا بعد خسارته برباعية نظيفة أمام أستون فيلا في إياب ربع نهائي .



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة معززاً موقعه في المركز الرابع، ومبتعداً بفارق خمس نقاط كاملة عن كومو ملاحقه المباشر على بطاقة التأهل لدوري أبطال ، خاصة بعد خسارة كومو أمام ساسولو بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.



Advertisement