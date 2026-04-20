Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
رياضة

كتب التاريخ.. لامبارد يحصد جائزة الأفضل في "تشامبيونشيب"

Lebanon 24
20-04-2026 | 03:18
كتب التاريخ.. لامبارد يحصد جائزة الأفضل في تشامبيونشيب
كتب التاريخ.. لامبارد يحصد جائزة الأفضل في تشامبيونشيب photos 0
تُوج المدرب الإنكليزي فرانك لامبارد بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" عن موسم 2025-2026، وذلك عقب قيادته فريق كوفنتري سيتي للعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عاماً.

ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه للمدرب الشاب على صعيد الصعود المباشر، بعدما كان قريباً من بلوغ "البريميرليغ" مع ديربي كاونتي في موسم 2018-2019 قبل السقوط في النهائي أمام أستون فيلا.

وتولى لامبارد تدريب كوفنتري في تشرين الثاني 2024، وخاض مع الفريق 46 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 26 فوزاً مقابل 11 تعادلاً و9 هزائم فقط.

وحسم الفريق بطاقة العودة رسمياً بالتعادل مع بلاكبرن روفرز (1-1)، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه إيبسويتش تاون.

وكان كوفنتري أحد الأعضاء المؤسسين لـ"بريميرليغ" عام 1992 قبل أن يغادر الأضواء عام 2001، وكاد أن يعود موسم 2022-2023 لولا خسارته النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.
مواضيع ذات صلة
"الظلام الابدي" الاسرائيلي يحرق بيروت ويحصد مئات الشهداء والجرحى ولا حل ديبلوماسيا في الافق
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في دورتها الـ 21
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل لـ"لبنان24": التصعيد العسكري لن يحقق الاستقرار والقرار 1701 هو الإطار الأفضل
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 12:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:22 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-04-20
Lebanon24
04:30 | 2026-04-20
Lebanon24
02:44 | 2026-04-20
Lebanon24
23:22 | 2026-04-19
Lebanon24
23:00 | 2026-04-19
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19
