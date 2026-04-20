رياضة
كتب التاريخ.. لامبارد يحصد جائزة الأفضل في "تشامبيونشيب"
Lebanon 24
20-04-2026
|
03:18
تُوج المدرب الإنكليزي
فرانك
لامبارد بجائزة أفضل مدرب في
دوري الدرجة الأولى
"تشامبيونشيب" عن موسم 2025-2026، وذلك عقب قيادته فريق كوفنتري سيتي للعودة إلى
الدوري الإنكليزي
الممتاز بعد غياب دام 25 عاماً.
ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه للمدرب الشاب على صعيد الصعود المباشر، بعدما كان قريباً من بلوغ "البريميرليغ" مع
ديربي
كاونتي في موسم 2018-2019 قبل السقوط في النهائي أمام
أستون فيلا
.
وتولى لامبارد تدريب كوفنتري في تشرين الثاني 2024، وخاض مع الفريق 46 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 26 فوزاً مقابل 11 تعادلاً و9 هزائم فقط.
وحسم الفريق بطاقة العودة رسمياً بالتعادل مع بلاكبرن روفرز (1-1)، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه إيبسويتش
تاون
.
وكان كوفنتري أحد الأعضاء المؤسسين لـ"بريميرليغ" عام 1992 قبل أن يغادر الأضواء عام 2001، وكاد أن يعود موسم 2022-2023 لولا خسارته النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.
مواضيع ذات صلة
"الظلام الابدي" الاسرائيلي يحرق بيروت ويحصد مئات الشهداء والجرحى ولا حل ديبلوماسيا في الافق
Lebanon 24
"الظلام الابدي" الاسرائيلي يحرق بيروت ويحصد مئات الشهداء والجرحى ولا حل ديبلوماسيا في الافق
20/04/2026 12:49:24
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في دورتها الـ 21
Lebanon 24
إطلاق مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في دورتها الـ 21
20/04/2026 12:49:24
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل لـ"لبنان24": التصعيد العسكري لن يحقق الاستقرار والقرار 1701 هو الإطار الأفضل
Lebanon 24
اليونيفيل لـ"لبنان24": التصعيد العسكري لن يحقق الاستقرار والقرار 1701 هو الإطار الأفضل
20/04/2026 12:49:24
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
Lebanon 24
نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
20/04/2026 12:49:24
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري الدرجة الأولى
الدوري الإنكليزي
أستون فيلا
جائزة أفضل
إنكليزي
فرانك
ديربي
تاون
تابع
قد يعجبك أيضاً
ألكمار يكتسح نيميخين بخماسية.. ويتوج بكأس هولندا للمرة الأولى منذ 2013
Lebanon 24
ألكمار يكتسح نيميخين بخماسية.. ويتوج بكأس هولندا للمرة الأولى منذ 2013
04:54 | 2026-04-20
20/04/2026 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن التذكرة يساوي راتب سنة.. حرب المليارات التي تحرم الفقراء من المونديال
Lebanon 24
ثمن التذكرة يساوي راتب سنة.. حرب المليارات التي تحرم الفقراء من المونديال
04:30 | 2026-04-20
20/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديفيد يُسجل ثاني أسرع هدف في "أليانز".. ويقود يوفنتوس لاكتساح بولونيا
Lebanon 24
ديفيد يُسجل ثاني أسرع هدف في "أليانز".. ويقود يوفنتوس لاكتساح بولونيا
02:44 | 2026-04-20
20/04/2026 02:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل أوروبا على حافة الهاوية.. توتنهام يُصارع شبح الهبوط الأول منذ 49 عاماً
Lebanon 24
بطل أوروبا على حافة الهاوية.. توتنهام يُصارع شبح الهبوط الأول منذ 49 عاماً
23:22 | 2026-04-19
19/04/2026 11:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لا رونالدو ولا ميسي.. من هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم؟
Lebanon 24
لا رونالدو ولا ميسي.. من هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم؟
23:00 | 2026-04-19
19/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
Lebanon 24
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
08:30 | 2026-04-19
19/04/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
07:00 | 2026-04-19
19/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
Lebanon 24
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
14:00 | 2026-04-19
19/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو "الخط الأصفر" في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو "الخط الأصفر" في جنوب لبنان؟
08:00 | 2026-04-19
19/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "حزب الله" وسوريا.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "حزب الله" وسوريا.. ماذا أعلن؟
15:00 | 2026-04-19
19/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
04:54 | 2026-04-20
ألكمار يكتسح نيميخين بخماسية.. ويتوج بكأس هولندا للمرة الأولى منذ 2013
04:30 | 2026-04-20
ثمن التذكرة يساوي راتب سنة.. حرب المليارات التي تحرم الفقراء من المونديال
02:44 | 2026-04-20
ديفيد يُسجل ثاني أسرع هدف في "أليانز".. ويقود يوفنتوس لاكتساح بولونيا
23:22 | 2026-04-19
بطل أوروبا على حافة الهاوية.. توتنهام يُصارع شبح الهبوط الأول منذ 49 عاماً
23:00 | 2026-04-19
لا رونالدو ولا ميسي.. من هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم؟
16:00 | 2026-04-19
بمهرجان أهداف أمام الوصل.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي آسيا 2
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
20/04/2026 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
