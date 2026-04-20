كتب التاريخ.. لامبارد يحصد جائزة الأفضل في "تشامبيونشيب"

تُوج المدرب الإنكليزي لامبارد بجائزة أفضل مدرب في "تشامبيونشيب" عن موسم 2025-2026، وذلك عقب قيادته فريق كوفنتري سيتي للعودة إلى الممتاز بعد غياب دام 25 عاماً.



ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه للمدرب الشاب على صعيد الصعود المباشر، بعدما كان قريباً من بلوغ "البريميرليغ" مع كاونتي في موسم 2018-2019 قبل السقوط في النهائي أمام .



وتولى لامبارد تدريب كوفنتري في تشرين الثاني 2024، وخاض مع الفريق 46 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 26 فوزاً مقابل 11 تعادلاً و9 هزائم فقط.



وحسم الفريق بطاقة العودة رسمياً بالتعادل مع بلاكبرن روفرز (1-1)، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه إيبسويتش .



وكان كوفنتري أحد الأعضاء المؤسسين لـ"بريميرليغ" عام 1992 قبل أن يغادر الأضواء عام 2001، وكاد أن يعود موسم 2022-2023 لولا خسارته النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.



Advertisement