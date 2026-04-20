ألكمار يكتسح نيميخين بخماسية.. ويتوج بكأس هولندا للمرة الأولى منذ 2013

تُوج فريق ألكمار بلقب كأس بعدما سحق منافسه نيميخين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.



وبهذا التتويج، يرفع ألكمار الكأس للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ موسم 2012-2013. في المقابل، مُني نيميخين بخسارته السادسة في نهائي البطولة والثانية له خلال آخر ثلاثة مواسم.



وافتتح ميس دي ويت التسجيل لألكمار في الدقيقة الثانية والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بهدف نظيف.



ومع انطلاق الشوط الثاني، أمطر ألكمار شباك خصمه بوابل من الأهداف، حيث أضاف ميجانانس الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والستين، وتبعه بيير كوبمينيرس بالثالث في الدقيقة الثالثة والسبعين.



وقلص كوكي أوجاوا النتيجة لنيميخين في الدقيقة الثامنة والسبعين، لكن ألكمار سرعان ما أعاد فتح شهية التهديف عبر كييس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يختتم تروي باروت المهرجان التهديفي بالهدف الخامس في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.



يُذكر أن نيميخين دخل النهائي بمعنويات مرتفعة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري على حساب فرق بحجم أياكس وتيفنتي، بفضل أسلوب لعب وصفته تقارير بـ"العشوائي" وقاده لمنافسة تاريخية على بطاقة . فيما كان إيندهوفن قد حسم لقب الدوري المحلي مبكراً قبل خمس جولات من نهاية الموسم.



