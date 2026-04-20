تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

3 منتخبات جامعية تتحدّى الظروف وتشارك في بطولة العالم

Lebanon 24
20-04-2026 | 06:38
A-
A+
3 منتخبات جامعية تتحدّى الظروف وتشارك في بطولة العالم
3 منتخبات جامعية تتحدّى الظروف وتشارك في بطولة العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدّت 3 منتخبات جامعية طوال الأسابيع القريبة الماضية الظروف الصعبة التي مّر بها لبنان، وانخرطت في استعداداتٍ يومية مكثّفة من أجل المشاركة في أهم استحقاقٍ خارجي مرتقب، والمتمثّل في بطولتَي العالم لكرة اليد ولكرة القدم للصالات.



ورغم التوقّف القسري لبطولات الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، أطلت بارقة أمل مهمة تمثّلت باختيار الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU ثلاثة منتخبات لبنانية للمشاركة في هذه البطولات العالمية، ما أبقى الحياة الرياضية قائمة في ميادين الجامعات من خلال التحضيرات الفنية للمهمة الخارجية.



من هنا، سيكون لبنان حاضراً بقوة في بطولتين للعالم، أوّلها كرة اليد (رجال) التي سينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مدينة بوردو الفرنسية، من 20 إلى 27 حزيران المقبل. كما سيشارك منتخبا "الفوتسال" رجالاً وسيدات في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة البولندية وارسو، من 29 حزيران إلى 7 تموز المقبلين.



واللافت ان اختيارات الاتحاد الدولي في التمثيل ومنح المقاعد المحدودة للمشاركة في بطولة العالم، استندت الى التصنيف العالمي ونشاط الاتحادات، في ظل عدم وجود تصفيات، وقد حصل لبنان على بطاقات المشاركة انطلاقاً من هذه الآلية، أسوةً بمشاركاتٍ سابقة في العابٍ جماعية أخرى مثل كرة السلة وغيرها حيث يتمّ اختيار البلدان الأفضل في الألعاب الجماعية، بعكس نظيرتها الفردية حيث تكون المشاركة مفتوحة أمام جميع الدول الراغبة.



وسيقود المدرب زياد منصور منتخب كرة اليد، بينما سيتولى الاشراف على فريق الرجال للفوتسال مدرب منتخب لبنان الاسباني ريكاردو إينيغيز، وعلى فريق السيدات المدرب مارون الخوري.



وأشار الخوري إلى أن نيّة الاتحاد في تحقيق النتائج الايجابية واضحة وتتخطى إطار المشاركة فقط "ولهذه الغاية كان الحرص على جذب أفضل المدربين والكوادر الفنية للاشراف على المنتخبات، وهي إيماناً منها بالشباب وبالخطة الاستراتيجية الموضوعة، قررت مشكورةً العمل من دون مقابل".
مواضيع ذات صلة
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول: لمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: العالم يدخل مسار أزمة اقتصادية في مجال الطاقة ما أدى إلى تغيير ظروف سوق النفط
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لكرة القدم

كرة القدم

الفرنسية

الاسباني

الرياض

لبنان

رياضي

خوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:18 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:22 | 2026-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-04-20
Lebanon24
04:30 | 2026-04-20
Lebanon24
03:18 | 2026-04-20
Lebanon24
02:44 | 2026-04-20
Lebanon24
23:22 | 2026-04-19
Lebanon24
23:00 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24