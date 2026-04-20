3 منتخبات جامعية تتحدّى الظروف وتشارك في بطولة العالم

تحدّت 3 منتخبات جامعية طوال الأسابيع القريبة الماضية الظروف الصعبة التي مّر بها ، وانخرطت في استعداداتٍ يومية مكثّفة من أجل المشاركة في أهم استحقاقٍ خارجي مرتقب، والمتمثّل في بطولتَي العالم لكرة اليد ولكرة القدم للصالات.







ورغم التوقّف القسري لبطولات الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، أطلت بارقة أمل مهمة تمثّلت باختيار الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU ثلاثة منتخبات لبنانية للمشاركة في هذه البطولات العالمية، ما أبقى الحياة الرياضية قائمة في ميادين الجامعات من خلال التحضيرات الفنية للمهمة الخارجية.







من هنا، سيكون لبنان حاضراً بقوة في بطولتين للعالم، أوّلها كرة اليد (رجال) التي سينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مدينة بوردو ، من 20 إلى 27 حزيران المقبل. كما سيشارك منتخبا "الفوتسال" رجالاً وسيدات في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة البولندية وارسو، من 29 حزيران إلى 7 المقبلين.







واللافت ان اختيارات الاتحاد الدولي في التمثيل ومنح المقاعد المحدودة للمشاركة في بطولة العالم، استندت الى التصنيف العالمي ونشاط الاتحادات، في ظل عدم وجود تصفيات، وقد حصل لبنان على بطاقات المشاركة انطلاقاً من هذه الآلية، أسوةً بمشاركاتٍ سابقة في العابٍ جماعية أخرى مثل كرة السلة وغيرها حيث يتمّ اختيار البلدان الأفضل في الألعاب الجماعية، بعكس نظيرتها الفردية حيث تكون المشاركة مفتوحة أمام جميع الدول الراغبة.







وسيقود المدرب زياد منصور منتخب كرة اليد، بينما سيتولى الاشراف على فريق الرجال للفوتسال مدرب منتخب لبنان ريكاردو إينيغيز، وعلى فريق السيدات المدرب مارون الخوري.







وأشار الخوري إلى أن نيّة الاتحاد في تحقيق النتائج الايجابية واضحة وتتخطى إطار المشاركة فقط "ولهذه الغاية كان الحرص على جذب أفضل المدربين والكوادر الفنية للاشراف على المنتخبات، وهي إيماناً منها بالشباب وبالخطة الاستراتيجية الموضوعة، قررت مشكورةً العمل من دون مقابل".



Advertisement