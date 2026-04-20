تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك

Lebanon 24
20-04-2026 | 15:47
A-
A+
إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك
إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سيغيب حارس مرمى تشيزينا، جوناثان كلينسمان، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لكسر في العمود الفقري خلال مباراة فريقه أمام باليرمو يوم السبت الماضي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، في إصابة قد تؤثر على فرصه بالانضمام إلى قائمة منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم.

وأوضح الحارس الأميركي، البالغ من العمر 29 عاماً، نجل المدرب الدولي الألماني السابق الفائز بكأس العالم يورغن كلينسمان، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيخضع لفترة تعافٍ غير محددة.

وقال عبر "إنستغرام" يوم الاثنين: "للأسف انتهى موسمي يوم السبت. تعرضت خلال المباراة لكسر في العمود الفقري سيبعدني عن الملاعب لفترة".

وكان كلينسمان قد لفت الأنظار مؤخراً كأحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى المنتخب الأميركي، بعد المستويات التي قدمها مع فريقه في إيطاليا.

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 44 نقطة، عقب خسارته أمام باليرمو 2-صفر.

ورغم استدعائه في عدة مناسبات للمشاركة في مباريات ودية مع المنتخب الأميركي، إلا أنه لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية.

ويُذكر أن كلينسمان وُلد في ألمانيا ونشأ في كاليفورنيا، وسبق أن مثّل منتخبات الولايات المتحدة للفئات العمرية خلال فترة تدريب والده للمنتخب بين عامي 2011 و2016.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأميركي مشواره في كأس العالم بمواجهة باراغواي في 12 حزيران، قبل لقاء أستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة. (آرم نيوز) 

 
 
مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الإيطالي

ألمانيا

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24