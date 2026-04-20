إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك

سيغيب حارس مرمى تشيزينا، جوناثان كلينسمان، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لكسر في العمود الفقري خلال مباراة فريقه أمام باليرمو يوم السبت الماضي في الدرجة الثانية ، في إصابة قد تؤثر على فرصه بالانضمام إلى قائمة منتخب في .



وأوضح الحارس الأميركي، البالغ من العمر 29 عاماً، نجل المدرب الدولي الألماني السابق الفائز بكأس العالم يورغن كلينسمان، عبر منشور على ، أنه سيخضع لفترة تعافٍ غير محددة.

وقال عبر "إنستغرام" يوم الاثنين: "للأسف انتهى موسمي يوم السبت. تعرضت خلال المباراة لكسر في العمود الفقري سيبعدني عن الملاعب لفترة".

وكان كلينسمان قد لفت الأنظار مؤخراً كأحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى المنتخب الأميركي، بعد المستويات التي قدمها مع فريقه في .

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 44 نقطة، عقب خسارته أمام باليرمو 2-صفر.

ورغم استدعائه في عدة مناسبات للمشاركة في مباريات ودية مع المنتخب الأميركي، إلا أنه لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية.

ويُذكر أن كلينسمان وُلد في ونشأ في كاليفورنيا، وسبق أن مثّل منتخبات الولايات المتحدة للفئات العمرية خلال فترة تدريب والده للمنتخب بين عامي 2011 و2016.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأميركي مشواره في كأس العالم بمواجهة باراغواي في 12 حزيران، قبل لقاء أستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة. (آرم نيوز)