مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو

كشف تقرير عن اهتمام نادي الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب وسط والمنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن إدارة تخطط لإعادة بناء خط الوسط، في ظل اقتراب البرازيلي كاسيميرو من الرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل، مع انتهاء عقده الممتد لأربع سنوات والذي وقّعه في عام 2022.

وأضاف التقرير أن تشواميني (26 عاماً) يتصدر قائمة خيارات النادي الإنجليزي لتعويض كاسيميرو، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبي السابقين في هذا المركز.

ويُعد تشواميني خريج بوردو الفرنسي، وقد انتقل إلى ريال مدريد في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 100 مليون ، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2028.

كما أشارت "تلغراف" إلى أن أي تحرك لضم اللاعب قد يعتمد على تعاقد ريال مدريد مع لاعب وسط جديد هذا الصيف، إلى جانب إمكانية تمويل الصفقة عبر بيع تشواميني.