تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو

Lebanon 24
20-04-2026 | 23:00
A-
A+
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف تقرير عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لإعادة بناء خط الوسط، في ظل اقتراب البرازيلي كاسيميرو من الرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل، مع انتهاء عقده الممتد لأربع سنوات والذي وقّعه في عام 2022.

وأضاف التقرير أن تشواميني (26 عاماً) يتصدر قائمة خيارات النادي الإنجليزي لتعويض كاسيميرو، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبي ريال مدريد السابقين في هذا المركز.

ويُعد تشواميني خريج أكاديمية بوردو الفرنسي، وقد انتقل إلى ريال مدريد في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2028.

كما أشارت "تلغراف" إلى أن أي تحرك لضم اللاعب قد يعتمد على تعاقد ريال مدريد مع لاعب وسط جديد هذا الصيف، إلى جانب إمكانية تمويل الصفقة عبر بيع تشواميني.

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24