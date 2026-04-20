سرعة تسديدة غالينو في مرمى فيسيل كوبي.. رقم لافت في نصف النهائي

20-04-2026 | 14:00
سرعة تسديدة غالينو في مرمى فيسيل كوبي.. رقم لافت في نصف النهائي
خطف البرازيلي غالينو، لاعب الأهلي السعودي، الأنظار بهدفه القوي في مواجهة فيسيل كوبي الياباني، خلال الفوز 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتمكن الأهلي، حامل اللقب، من قلب تأخره إلى انتصار مثير، بعدما سجل هدفين خلال 8 دقائق فقط في الشوط الثاني، ليحجز مقعده في النهائي القاري للمرة الثانية تواليًا.

افتتح فيسيل كوبي التسجيل في الشوط الأول عبر يوشينوري، مستفيدًا من ارتباك دفاع الأهلي خلال تنفيذ ركلة حرة.

لكن الرد جاء سريعًا من غالينو، الذي أدرك التعادل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك بطريقة مميزة.

وبحسب قناة "الكاس"، بلغت سرعة تسديدة هدف غالينو نحو 104 كيلومترات في الساعة.

ولم يتأخر الأهلي في التقدم، إذ أضاف إيفان توني الهدف الثاني بعد 8 دقائق فقط، مستغلًا خطأ حارس كوبي دايا مايكاوا في التعامل مع كرة عرضية، ليخطف الكرة ويسكنها الشباك.

 
 
 
مواضيع ذات صلة
حارس مرمى تصدى لتسديدة بصدره.. فسقط أرضاً وفارق الحياة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"نصف لبنان" في مرمى الأطماع.. سموتريتش: الحدود هي "الليطاني"!
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-04-20
Lebanon24
10:50 | 2026-04-20
Lebanon24
06:38 | 2026-04-20
Lebanon24
04:54 | 2026-04-20
Lebanon24
04:30 | 2026-04-20
Lebanon24
03:18 | 2026-04-20
