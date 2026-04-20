سرعة تسديدة غالينو في مرمى فيسيل كوبي.. رقم لافت في نصف النهائي

خطف البرازيلي غالينو، لاعب الأهلي السعودي، الأنظار بهدفه القوي في مواجهة فيسيل الياباني، خلال الفوز 2-1 في نصف نهائي للنخبة.

وتمكن الأهلي، حامل اللقب، من قلب تأخره إلى انتصار مثير، بعدما سجل هدفين خلال 8 دقائق فقط في الشوط الثاني، ليحجز مقعده في النهائي القاري للمرة الثانية تواليًا.

افتتح فيسيل كوبي التسجيل في الشوط الأول عبر يوشينوري، مستفيدًا من ارتباك دفاع الأهلي خلال تنفيذ ركلة حرة.

لكن الرد جاء سريعًا من غالينو، الذي أدرك التعادل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك بطريقة مميزة.

وبحسب قناة "الكاس"، بلغت سرعة تسديدة هدف غالينو نحو 104 كيلومترات في الساعة.

ولم يتأخر الأهلي في التقدم، إذ أضاف الهدف الثاني بعد 8 دقائق فقط، مستغلًا خطأ حارس كوبي دايا مايكاوا في التعامل مع كرة عرضية، ليخطف ويسكنها الشباك.