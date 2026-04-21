روني ينتقد ليفربول بعد ديربي إيفرتون

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد السابق واين روني تصرف لاعبي ليفربول بعد مباراة ديربي “ميرسيسايد” أمام إيفرتون، معتبراً أن ما حدث عقب اللقاء قلّل من قيمة باقي عناصر الفريق.
وكان لاعبو ليفربول قد دفعوا الثنائي محمد صلاح وآندي روبرتسون إلى مقدمة الملعب لتحية الجماهير، بعد الفوز على إيفرتون 2-1، في مباراة وُصفت بأنها الأخيرة لهما في الديربي قبل مغادرة النادي نهاية الموسم.
وقال روني عبر برنامجه “وين روني شو” على يوتيوب، بحسب ما نقلته BBC: إن هذا التصرف لم يعجبه، لأنه ركّز على لاعبين اثنين على حساب المجموعة بالكامل، معتبراً أنه لا يعكس روح الفريق.
وأضاف أن الثنائي يستحق تكريماً يليق بهما، لكن في نهاية الموسم وليس بعد مباراة بعينها، مشدداً على أن كرة القدم لعبة جماعية وأن جميع اللاعبين يستحقون التقدير.
وختم روني حديثه بالتأكيد على أن الاحتفاء الحقيقي بمحمد صلاح، بوصفه “أسطورة تاريخية”، يجب أن يكون في ختام الموسم وليس في هذا التوقيت.