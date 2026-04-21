روني ينتقد ليفربول بعد ديربي إيفرتون

انتقد أسطورة السابق تصرف لاعبي بعد مباراة “ميرسيسايد” أمام ، معتبراً أن ما حدث عقب اللقاء قلّل من قيمة باقي عناصر الفريق.

وكان لاعبو ليفربول قد دفعوا وآندي روبرتسون إلى مقدمة الملعب لتحية الجماهير، بعد الفوز على إيفرتون 2-1، في مباراة وُصفت بأنها الأخيرة لهما في الديربي قبل مغادرة النادي نهاية الموسم.

وقال روني عبر برنامجه “وين روني شو” على ، بحسب ما نقلته BBC: إن هذا التصرف لم يعجبه، لأنه ركّز على لاعبين اثنين على حساب المجموعة بالكامل، معتبراً أنه لا يعكس روح الفريق.

وأضاف أن الثنائي يستحق تكريماً يليق بهما، لكن في نهاية الموسم وليس بعد مباراة بعينها، مشدداً على أن لعبة جماعية وأن جميع اللاعبين يستحقون التقدير.

وختم روني حديثه بالتأكيد على أن الاحتفاء الحقيقي بمحمد صلاح، بوصفه “أسطورة تاريخية”، يجب أن يكون في ختام الموسم وليس في هذا التوقيت.