تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟
Lebanon 24
21-04-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أنظار عشاق
الكرة
الآسيوية نحو ملعب زعبيل في
الإمارات
، حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلي
القطري
والنصر السعودي في نصف نهائي
دوري
أبطال آسيا 2.
وبلغ الأهلي هذا الدور بعد فوز مثير على الحسين إربد بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والحماس.
في المقابل، فرض النصر نفسه بقوة بعدما اكتسح الوصل الإماراتي برباعية نظيفة، في رسالة واضحة تؤكد عزمه المنافسة على اللقب.
وأشعل النجم كريستيانو رونالدو أجواء القمة قبل انطلاقها، بعدما نشر رسالة عبر حسابه قال فيها: "نراكم في نصف النهائي"، مرفقة بصور احتفاله.
وجاء رد الحساب الرسمي للأهلي سريعا، بإعادة نشر الرسالة مع إشارة تحمل معاني التحدي والصبر، في تفاعل يعكس سخونة المواجهة المنتظرة.
وخاض رونالدو حتى الآن مباراتين فقط في البطولة، أمام الزوراء
العراقي
والوصل، نجح خلالهما في تسجيل هدف وصناعة آخر، ما يؤكد جاهزيته للموقعة الحاسمة.
وسيواجه الفائز من هذه القمة فريق جامبا أوساكا الياباني في النهائي، بعدما حجز الأخير مقعده على حساب بانكوك يونايتد، ليترقب النهائي مواجهة عربية يابانية محتملة على اللقب القاري. (روسيا اليوم)
رئيس الوزراء القطري يبلغ عراقجي بأن الهجمات الإيرانية لا يمكن أن تمر دون رد
الحوت: الدولة القوية العادلة وحدها تصون السلم الأهلي وتحفظ الوطن
رسالة قطرية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: إيران تهاجم أهدافا ذات طابع مدني بحت
الديوان الأميري القطري: القادة شددوا على تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة لصون أمن المنطقة وحفظ سيادتها
روسيا اليوم
الإمارات
العراقي
العراق
القطري
روسيا
سعودي
عراقي
تابع
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ
بايراقداريان تصدر قرارا بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
روني ينتقد ليفربول بعد ديربي إيفرتون
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24