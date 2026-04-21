كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟

تتجه أنظار عشاق الآسيوية نحو ملعب زعبيل في ، حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر السعودي في نصف نهائي أبطال آسيا 2.

وبلغ الأهلي هذا الدور بعد فوز مثير على الحسين إربد بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والحماس.

في المقابل، فرض النصر نفسه بقوة بعدما اكتسح الوصل الإماراتي برباعية نظيفة، في رسالة واضحة تؤكد عزمه المنافسة على اللقب.

وأشعل النجم كريستيانو رونالدو أجواء القمة قبل انطلاقها، بعدما نشر رسالة عبر حسابه قال فيها: "نراكم في نصف النهائي"، مرفقة بصور احتفاله.



وجاء رد الحساب الرسمي للأهلي سريعا، بإعادة نشر الرسالة مع إشارة تحمل معاني التحدي والصبر، في تفاعل يعكس سخونة المواجهة المنتظرة.

وخاض رونالدو حتى الآن مباراتين فقط في البطولة، أمام الزوراء والوصل، نجح خلالهما في تسجيل هدف وصناعة آخر، ما يؤكد جاهزيته للموقعة الحاسمة.

وسيواجه الفائز من هذه القمة فريق جامبا أوساكا الياباني في النهائي، بعدما حجز الأخير مقعده على حساب بانكوك يونايتد، ليترقب النهائي مواجهة عربية يابانية محتملة على اللقب القاري. (روسيا اليوم)