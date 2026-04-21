رياضة

كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟

Lebanon 24
21-04-2026 | 08:00
كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟
تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو ملعب زعبيل في الإمارات، حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلي القطري والنصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.
 
وبلغ الأهلي هذا الدور بعد فوز مثير على الحسين إربد بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والحماس.
في المقابل، فرض النصر نفسه بقوة بعدما اكتسح الوصل الإماراتي برباعية نظيفة، في رسالة واضحة تؤكد عزمه المنافسة على اللقب.
وأشعل النجم كريستيانو رونالدو أجواء القمة قبل انطلاقها، بعدما نشر رسالة عبر حسابه قال فيها: "نراكم في نصف النهائي"، مرفقة بصور احتفاله.

وجاء رد الحساب الرسمي للأهلي سريعا، بإعادة نشر الرسالة مع إشارة تحمل معاني التحدي والصبر، في تفاعل يعكس سخونة المواجهة المنتظرة.
 
وخاض رونالدو حتى الآن مباراتين فقط في البطولة، أمام الزوراء العراقي والوصل، نجح خلالهما في تسجيل هدف وصناعة آخر، ما يؤكد جاهزيته للموقعة الحاسمة.
وسيواجه الفائز من هذه القمة فريق جامبا أوساكا الياباني في النهائي، بعدما حجز الأخير مقعده على حساب بانكوك يونايتد، ليترقب النهائي مواجهة عربية يابانية محتملة على اللقب القاري. (روسيا اليوم) 
رئيس الوزراء القطري يبلغ عراقجي بأن الهجمات الإيرانية لا يمكن أن تمر دون رد
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: الدولة القوية العادلة وحدها تصون السلم الأهلي وتحفظ الوطن
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة قطرية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: إيران تهاجم أهدافا ذات طابع مدني بحت
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: القادة شددوا على تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة لصون أمن المنطقة وحفظ سيادتها
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 19:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإمارات

العراقي

العراق

القطري

روسيا

سعودي

عراقي

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:12 | 2026-04-21
Lebanon24
04:48 | 2026-04-21
Lebanon24
03:41 | 2026-04-21
Lebanon24
00:49 | 2026-04-21
Lebanon24
23:00 | 2026-04-20
Lebanon24
15:47 | 2026-04-20
