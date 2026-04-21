قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ

ميتييلاند الدنماركي ، يوم الثلاثاء أن اللاعب الشاب ألامارا فيرياتو ديابي، تعرض لإصابة خطيرة في هجوم بسكين في الدنمارك، دون تقديم أي تفاصيل حول خلفية الهجوم.



واضطر ديابي البالغ عمره 19 عاماً للخضوع إلى عمليتين جراحيتين ودخل في غيبوبة.



وأضاف النادي أن اللاعب القادم من استفاق من الغيبوبة وفي حالة مستقرة بعدما كانت حياته في خطر.



وقع الحادث مطلع الأسبوع في مدينة هيرنينغ، حيث يوجد مقر النادي.

وذكر ميتييلاند على موقعه الإلكتروني: النادي في تواصل وتعاون وثيقين مع السلطات، ويقدم الدعم لألامارا ديابي وعائلته.



وأضاف النادي: احتراماً لتحقيق الشرطة الجاري حالياً، بما في ذلك استجواب الشهود وفحصهم، لن نقدم أي تعليقات أخرى.

وانضم ديابي إلى ميتييلاند في 2023 وأعير إلى فريق مافرا، المنافس بدوري الدرجة الثالثة ، لمدة عام.



وحتى الآن لعب في فرق الشباب بالفريق الدنماركي ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الممتاز. (العربية)