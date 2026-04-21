رياضة
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
21-04-2026
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
ميتييلاند الدنماركي
لكرة القدم
، يوم الثلاثاء أن اللاعب الشاب ألامارا فيرياتو ديابي، تعرض لإصابة خطيرة في هجوم بسكين في الدنمارك، دون تقديم أي تفاصيل حول خلفية الهجوم.
واضطر ديابي البالغ عمره 19 عاماً للخضوع إلى عمليتين جراحيتين ودخل في غيبوبة.
وأضاف النادي أن اللاعب القادم من
غينيا
بيساو
استفاق من الغيبوبة وفي حالة مستقرة بعدما كانت حياته في خطر.
وقع الحادث مطلع الأسبوع في مدينة هيرنينغ، حيث يوجد مقر النادي.
وذكر ميتييلاند على موقعه الإلكتروني: النادي في تواصل وتعاون وثيقين مع السلطات، ويقدم الدعم لألامارا ديابي وعائلته.
وأضاف النادي: احتراماً لتحقيق الشرطة الجاري حالياً، بما في ذلك استجواب الشهود وفحصهم، لن نقدم أي تعليقات أخرى.
وانضم ديابي إلى ميتييلاند في 2023 وأعير إلى فريق مافرا، المنافس بدوري الدرجة الثالثة
البرتغالي
، لمدة عام.
وحتى الآن لعب في فرق الشباب بالفريق الدنماركي ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الممتاز. (العربية)
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. تعرّض لطعنة سكين ليلا
Lebanon 24
في طرابلس.. تعرّض لطعنة سكين ليلا
21/04/2026 19:51:16
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تلاحق لاعب كرة قدم شهير
Lebanon 24
إيران تلاحق لاعب كرة قدم شهير
21/04/2026 19:51:16
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.. هاني شاكر يتعرّض لأزمة صحية جديدة وهذا وضعه
Lebanon 24
تم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.. هاني شاكر يتعرّض لأزمة صحية جديدة وهذا وضعه
21/04/2026 19:51:16
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة شخص بطعنة سكين خلال محاولة سلب في طرابلس
Lebanon 24
إصابة شخص بطعنة سكين خلال محاولة سلب في طرابلس
21/04/2026 19:51:16
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
منوعات
الدوري الممتاز
لكرة القدم
البرتغالي
أعلن نادي
كرة القدم
البرتغال
بيساو
غينيا
قد يعجبك أيضاً
كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟
Lebanon 24
كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟
08:00 | 2026-04-21
21/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايراقداريان تصدر قرارا بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية
Lebanon 24
بايراقداريان تصدر قرارا بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية
04:48 | 2026-04-21
21/04/2026 04:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
Lebanon 24
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
03:41 | 2026-04-21
21/04/2026 03:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روني ينتقد ليفربول بعد ديربي إيفرتون
Lebanon 24
روني ينتقد ليفربول بعد ديربي إيفرتون
00:49 | 2026-04-21
21/04/2026 12:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
23:00 | 2026-04-20
20/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
Lebanon 24
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
15:45 | 2026-04-20
20/04/2026 03:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
16:30 | 2026-04-20
20/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
15:32 | 2026-04-20
20/04/2026 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
01:15 | 2026-04-21
21/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
02:07 | 2026-04-21
21/04/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
08:00 | 2026-04-21
كيف رد الأهلي القطري على رسالة تحدي رونالدو؟
04:48 | 2026-04-21
بايراقداريان تصدر قرارا بإستئناف أنشطة الهيئات الشبابية والكشفية
03:41 | 2026-04-21
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
00:49 | 2026-04-21
روني ينتقد ليفربول بعد ديربي إيفرتون
23:00 | 2026-04-20
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
15:47 | 2026-04-20
إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
21/04/2026 19:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
