الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ

21-04-2026 | 10:12
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ
قرب مقرّ فريقه... لاعب كرة قدم تعرّض لطعنة بسكين وهذا وضعه الصحيّ photos 0
أعلن نادي ميتييلاند الدنماركي لكرة القدم، يوم الثلاثاء أن اللاعب الشاب ألامارا فيرياتو ديابي، تعرض لإصابة خطيرة في هجوم بسكين في الدنمارك، دون تقديم أي تفاصيل حول خلفية الهجوم.

واضطر ديابي البالغ عمره 19 عاماً للخضوع إلى عمليتين جراحيتين ودخل في غيبوبة.

وأضاف النادي أن اللاعب القادم من غينيا بيساو استفاق من الغيبوبة وفي حالة مستقرة بعدما كانت حياته في خطر.

وقع الحادث مطلع الأسبوع في مدينة هيرنينغ، حيث يوجد مقر النادي.
 
وذكر ميتييلاند على موقعه الإلكتروني: النادي في تواصل وتعاون وثيقين مع السلطات، ويقدم الدعم لألامارا ديابي وعائلته.

وأضاف النادي: احتراماً لتحقيق الشرطة الجاري حالياً، بما في ذلك استجواب الشهود وفحصهم، لن نقدم أي تعليقات أخرى.
 
وانضم ديابي إلى ميتييلاند في 2023 وأعير إلى فريق مافرا، المنافس بدوري الدرجة الثالثة البرتغالي، لمدة عام.

وحتى الآن لعب في فرق الشباب بالفريق الدنماركي ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الممتاز. (العربية) 
 
ألامارا فيرياتو ديابي
