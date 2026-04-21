أربيلوا يجري 3 تغييرات على تشكيلة الريال لمواجهة ألافيس

أعلن ألفارو أربيلوا، لريال ، التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من .



ويدخل اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر .



وأجرى أربيلوا ثلاثة تعديلات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة إياب ربع نهائي أمام ميونخ. وشملت التغييرات عودة الثلاثي تشواميني لخط الوسط، وهويزن لقلب الدفاع، وألفارو كاريراس لمركز الظهير الأيسر، على حساب روديغر وفيرلان ميندي وإبراهيم دياز.



وجاءت تشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: أرنولد، ميليتاو، هويسن، كاريراس.

خط الوسط: غولر، فالفيردي، تشواميني، بيلينغهام.

خط الهجوم: مبابي وفينيسيوس.



