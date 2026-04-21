Najib Mikati
صراع العمالقة يشتعل على "ألمع موهبة" في البرازيل

Lebanon 24
21-04-2026 | 16:56
صراع العمالقة يشتعل على ألمع موهبة في البرازيل
دخل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رسمياً سباق التعاقد مع الجوهرة البرازيلية الشابة إدواردو كونسيساو، لاعب نادي بالميراس، في صفقة قد تشهد منافسة شرسة مع أندية أوروبية كبرى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن يونايتد يجهز عرضاً بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 40 مليون يورو)، أملاً في كسب خدمات اللاعب الموصوف بـ"ألمع موهبة في عالم الكرة"، والتغلب على منافسين بحجم مانشستر سيتي وبرشلونة.

وأصبح كونسيساو (16 عاماً) واحداً من أكثر الأسماء المطلوبة في قارة أميركا الجنوبية. وكان نيوكاسل يونايتد قد عرض 25 مليون يورو إضافة إلى 15 مليوناً كحوافز لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يكثف تحركاته بقوة، ويملك "أفضلية" بفضل علاقة مديره الرياضي ديكو مع جواو باولو سامبايو منسق أكاديمية بالميراس.

وقد التقى ممثلو اللاعب بعدة أندية أوروبية، فيما سافرت عائلته عبر إنكلترا وفرنسا لتقييم الوجهات المستقبلية المحتملة.

وخطف كونسيساو الأنظار بقميص منتخب البرازيل تحت 17 عاماً في بطولة أميركا الجنوبية، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في خمس مباريات وهو يرتدي القميص رقم 10.

وبحسب "ديلي ميل"، يُتوقع أن يبدأ اللاعب مشواره مع الفريق الأول لبالميراس قريباً، مما قد يجعله ثالث أصغر لاعب يظهر بقميص النادي عبر تاريخه، بعد إندريك ورودريغو تادي.

ووصفه لوكاس أندرادي، مساعد مدرب منتخب البرازيل تحت 20 عاماً، قائلاً: "إنه صانع ألعاب من طراز رقم 10، متمرس في المراوغة واختراق الخطوط بالتمريرات العمودية، ويقدم أفضل عروضه في عمق الملعب".
