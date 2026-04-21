خطأ قاتل.. ماتشيدا يعبر إلى النهائي ويصعق شباب الأهلي

تأهل فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه المثير على شباب الأهلي بهدف دون رد، في لقاء نصف النهائي الذي احتضنه ملعب الأمير الفيصل بمدينة جدة.



وسجل يوكي هدف المباراة الوحيد مبكراً في الدقيقة الثانية عشرة، مستغلاً خطأ قاتلاً من مدافع شباب الأهلي بوغدان بلانيتش في إعادة نحو حارسه، لينفرد ويسدد بسهولة في الشباك.



وشهدت الدقائق الأخيرة دراما كبرى، بعدما أدرك جيليرمي التعادل لشباب الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي تنفيذ رمية تماس بطريقة غير قانونية قبل استكمال عملية تبديل أحد لاعبي ماتشيدا وخروجه من أرض الملعب.



وأشعل القرار موجة اعتراضات واسعة من لاعبي الفريق الإماراتي، بينما تمسك الحكم بموقفه ليُجهض آمال "الفرسان" في العودة إلى أجواء المباراة.



وبهذا الفوز، يضرب ماتشيدا زيلفيا موعداً نارياً مع حامل اللقب أهلي جدة في النهائي المقرر مساء السبت المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.



ويُذكر أن الفريق الياباني، الذي تُوج بلقب الدرجة الثانية عام 2023، يخوض النهائي القاري في أول مشاركة له على الإطلاق في البطولة، ليكتب بذلك فصلاً استثنائياً في تاريخ النادي.



