تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

خطأ قاتل.. ماتشيدا يعبر إلى النهائي ويصعق شباب الأهلي

21-04-2026 | 16:01
A-
A+
خطأ قاتل.. ماتشيدا يعبر إلى النهائي ويصعق شباب الأهلي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تأهل فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه المثير على شباب الأهلي الإماراتي بهدف دون رد، في لقاء نصف النهائي الذي احتضنه ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

وسجل يوكي سوما هدف المباراة الوحيد مبكراً في الدقيقة الثانية عشرة، مستغلاً خطأ قاتلاً من مدافع شباب الأهلي بوغدان بلانيتش في إعادة الكرة نحو حارسه، لينفرد ويسدد بسهولة في الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة دراما كبرى، بعدما أدرك جيليرمي بالا التعادل لشباب الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي تنفيذ رمية تماس بطريقة غير قانونية قبل استكمال عملية تبديل أحد لاعبي ماتشيدا وخروجه من أرض الملعب.

وأشعل القرار موجة اعتراضات واسعة من لاعبي الفريق الإماراتي، بينما تمسك الحكم بموقفه ليُجهض آمال "الفرسان" في العودة إلى أجواء المباراة.

وبهذا الفوز، يضرب ماتشيدا زيلفيا موعداً نارياً مع حامل اللقب أهلي جدة في النهائي المقرر مساء السبت المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويُذكر أن الفريق الياباني، الذي تُوج بلقب دوري الدرجة الثانية عام 2023، يخوض النهائي القاري في أول مشاركة له على الإطلاق في البطولة، ليكتب بذلك فصلاً استثنائياً في تاريخ النادي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوساسونا يصعق ريال مدريد.. هدف قاتل يهدد صدارة الملكي
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف الميركافا في الناقورة.. رسالة بالنار أم خطأ قاتل؟
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف القتال الآن خطأ ومستعدون بخطط قتالية حتى عيد الفصح المقبل
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دول الخليج تقاتل وإيران ارتكبت خطأ فادحا بشنها هجمات ضدها والإمارات ستجمد الأصول الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الإماراتي

عبد الله

الإمارات

الرياض

رياضي

الكرة

رياض

دوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-04-21
Lebanon24
14:45 | 2026-04-21
Lebanon24
14:29 | 2026-04-21
Lebanon24
10:12 | 2026-04-21
Lebanon24
08:00 | 2026-04-21
Lebanon24
04:48 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24