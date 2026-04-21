ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!

أدلت جيانينا ابنة النجم الأرجنتيني الراحل بشهادتها في محاكمة الفريق الطبي المكون من سبعة أفراد، والمتهم بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة أسطورة الأرجنتينية عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً.



وقالت جيانينا أمام المحكمة في ضاحية سان إيسيدرو شمال ، بالقرب من المكان الذي توفي فيه أثناء فترة نقاهته بعد جراحة جلطة دماغية "كان التلاعب كاملاً ومروعاً" .



وأضافت جيانينا أن الأطباء أقنعوها هي وإخوتها بأن والدهم سيتعافى بأمان في منزله المستأجر في ضاحية تيغري.



وذكرت أن الأطباء قدموا هذا الخيار على أنه "جدي" وأكدوا أن منزله سيكون مجهزاً تجهيزاً طبياً جيداً.



وأضافت "لقد وثقت بهؤلاء الأشخاص الثلاثة، الذين تلاعبوا بنا وتركوا أبي دون رعاية" في إشارة إلى جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، والممرض كارلوس دياز.



ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 سنة في حال إدانتهم بتهمة القتل العمد ، أي الإقدام على فعل رغم علمهم باحتمالية تسببه في الوفاة.



ويتمحور السؤال في المحاكمة حول ما إذا كان قرار السماح لمارادونا بالتعافي بدلاً من منشأة طبية قد عرض حياته للخطر.



ويزعم المتهمون أن النجم الذي عاش حياة صاخبة، والذي عانى من إدمان الكوكايين والكحول، قد توفي لأسباب طبيعية.



