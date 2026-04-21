ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!

21-04-2026 | 23:51
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
أدلت جيانينا ابنة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بشهادتها في محاكمة الفريق الطبي المكون من سبعة أفراد، والمتهم بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقالت جيانينا أمام المحكمة في ضاحية سان إيسيدرو شمال بوينس آيرس، بالقرب من المكان الذي توفي فيه مارادونا أثناء فترة نقاهته بعد جراحة جلطة دماغية "كان التلاعب كاملاً ومروعاً" .

وأضافت جيانينا أن الأطباء أقنعوها هي وإخوتها بأن والدهم سيتعافى بأمان في منزله المستأجر في ضاحية تيغري.

وذكرت أن الأطباء قدموا هذا الخيار على أنه "جدي" وأكدوا أن منزله سيكون مجهزاً تجهيزاً طبياً جيداً.

وأضافت "لقد وثقت بهؤلاء الأشخاص الثلاثة، الذين تلاعبوا بنا وتركوا أبي دون رعاية" في إشارة إلى جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، والممرض كارلوس دياز.

ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 سنة في حال إدانتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أي الإقدام على فعل رغم علمهم باحتمالية تسببه في الوفاة.

ويتمحور السؤال الرئيسي في المحاكمة حول ما إذا كان قرار السماح لمارادونا بالتعافي في المنزل بدلاً من منشأة طبية قد عرض حياته للخطر.

ويزعم المتهمون أن النجم الذي عاش حياة صاخبة، والذي عانى من إدمان الكوكايين والكحول، قد توفي لأسباب طبيعية.
مواضيع ذات صلة
بعد إنتشار خبر عن إصابتها بـ"مرض مزمن"... الممثلة ستيفاني عطالله تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلوني تخرج عن صمتها.. رد على ترامب بعد تطاوله على البابا
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"أيام ثقيلة": إعلامية تخرج عن صمتها.. وتعلّق على طلاقها بعد 17 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24

