ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟

استعرضت هيئة الإذاعة "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني ترتيب أنجح صفقات الانتقالات القياسية في العالم خلال آخر 50 عاما.





وتساءلت "بي بي سي" عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي للصفقة الأغلى بانتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني سان جيرمان الفرنسي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.



وأضافت أن الأرقام القياسية تتحطم دائما، لكن صفقة نيمار الأغلى في تاريخ كرة القدم ظلت صامدة لما يقرب من 10 سنوات، وأصبح من الصعب تحطيم هذا الرقم القياسي.



وأشارت إلى أن الأرقام القياسية في سوق الانتقالات تبقى مؤشرا للقوة والهيمنة في العالمية، بدءً من العصر الذهبي في الدوري إلى سياسة بصرف أموال ضخمة للتعاقد مع النجوم، وأخيرا القوة الشرائية الهائلة لباريس سان جيرمان.



ولفتت إلى أن الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم تحطم 20 مرة في آخر 50 عاما منذ أصبح باولو روسي أغلى لاعب في العالم بانتقاله من فيتشنزا إلى يوفنتوس، وحتى صفقة نيمار في 2017.



ولفتت إلى أن الصفقات الضخمة لم تترك جميعها البصمة المطلوبة، ورغم إضفاء نيمار جاذبية وبريق لباريس سان جيرمان، فإنه عجز عن قيادة الفريق للتتويج بالبطولات الأوروبية، كما فشلت مهارة البرازيلي الآخر دينيلسون في إنقاذ فريقه ريال بيتيس الإسباني من الهبوط.



وفي ترتيبها لأنجح 10 صفقات خلال آخر 50 عاما، تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بانتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صيف 2009.



وأوضحت "بي بي سي" أن رونالدو جعل هذا المبلغ زهيدا، بعدما كان تسجيل 33 هدفا في 35 مباراة بموسمه الأول مع ريال مدريد، هو أقل إنجازاته مع العملاق الإسباني.



وتابعت أن النجم البرتغالي أحرز 450 هدفا في 438 مباراة على مدار تسعة مواسم، وفاز مع الريال بأربعة ألقاب في وأربع كرات ذهبية خلال فترة وجوده في مدريد.

