ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس

22-04-2026 | 02:00
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
استعاد ريال مدريد توازنه بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 30 و50 بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز توني مارتينيز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
واستعاد الفريق العاصمي بهذا الفوز توازنه بعد الخسارة أمام مايوركا والتعادل مع جيرونا في المباراتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق إلى ست نقاط مؤقتاً مع حامل اللقب برشلونة الذي سيلاقي سيلتا فيغو يوم الأربعاء.

أما ديبورتيفو ألافيس فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز 17، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط.
