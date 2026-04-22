ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس

استعاد توازنه بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من .



وسجل وفينيسيوس هدفي في الدقيقتين 30 و50 بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء.



وأحرز مارتينيز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

واستعاد الفريق العاصمي بهذا الفوز توازنه بعد الخسارة أمام مايوركا والتعادل مع جيرونا في المباراتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق إلى ست نقاط مؤقتاً مع حامل اللقب الذي سيلاقي سيلتا فيغو يوم الأربعاء.



أما ديبورتيفو ألافيس فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز 17، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط.