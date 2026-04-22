تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري
Lebanon 24
22-04-2026
|
08:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترب مدرب المنتخب
الجزائري
فلاديمير
بيتكوفيتش من وضع اللمسات الأخيرة على خياراته الفنية تحضيرا لنهائيات
كأس العالم
2026 حيث
بات على
وشك حسم القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا.
ووفقا لمصادر مطلعة، حسم بيتكوفيتش هوية قائد "محاربي الصحراء" في المونديال، حيث قرر منح شارة القيادة للمدافع
عيسى
ماندي، الذي يقدم مستويات ثابتة مع ناديه ليل والمنتخب، ليخلف القائد الحالي
رياض
محرز.
وترى المصادر أن اختيار ماندي جاء بالنظر إلى شخصيته القيادية داخل وخارج الملعب، إضافة إلى دوره البارز في مساعدة اللاعبين الجدد على الاندماج، ما يجعله عنصرا محوريا في استقرار المجموعة.
كما يعتبره المدرب نموذجا يحتذى به داخل الفريق، رغم ما يراه من تجاهل إعلامي لدوره.
وقد يشير هذا القرار إلى توجه فني جديد، قد يقلص من الاعتماد على محرز في التشكيلة الأساسية خلال المونديال، خاصة مع تراجع مستواه مؤخرا، وظهور خيارات شابة مثل أنيس حاج موسى.
ويعد ماندي من أكثر اللاعبين خبرة في صفوف المنتخب الحالي، إذ شارك في مونديال 2014 إلى جانب محرز ونبيل بن طالب، كما يعد الأكثر مشاركة دوليا بـ116 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
ومن المنتظر أن يستهل المنتخب الجزائري مشواره في مونديال 2026 بمواجهة منتخب
الأرجنتين
حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب
الأردن
، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب
النمسا
ضمن منافسات المجموعة العاشرة. (روسيا اليوم)
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24