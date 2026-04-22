قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري

اقترب مدرب المنتخب بيتكوفيتش من وضع اللمسات الأخيرة على خياراته الفنية تحضيرا لنهائيات 2026 حيث وشك حسم القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا.

ووفقا لمصادر مطلعة، حسم بيتكوفيتش هوية قائد "محاربي الصحراء" في المونديال، حيث قرر منح شارة القيادة للمدافع ماندي، الذي يقدم مستويات ثابتة مع ناديه ليل والمنتخب، ليخلف القائد الحالي محرز.

وترى المصادر أن اختيار ماندي جاء بالنظر إلى شخصيته القيادية داخل وخارج الملعب، إضافة إلى دوره البارز في مساعدة اللاعبين الجدد على الاندماج، ما يجعله عنصرا محوريا في استقرار المجموعة.



كما يعتبره المدرب نموذجا يحتذى به داخل الفريق، رغم ما يراه من تجاهل إعلامي لدوره.



وقد يشير هذا القرار إلى توجه فني جديد، قد يقلص من الاعتماد على محرز في التشكيلة الأساسية خلال المونديال، خاصة مع تراجع مستواه مؤخرا، وظهور خيارات شابة مثل أنيس حاج موسى.



ويعد ماندي من أكثر اللاعبين خبرة في صفوف المنتخب الحالي، إذ شارك في مونديال 2014 إلى جانب محرز ونبيل بن طالب، كما يعد الأكثر مشاركة دوليا بـ116 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.



ومن المنتظر أن يستهل المنتخب الجزائري مشواره في مونديال 2026 بمواجهة منتخب حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب ، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب ضمن منافسات المجموعة العاشرة. (روسيا اليوم)