تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري

Lebanon 24
22-04-2026 | 08:52
A-
A+
قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اقترب مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش من وضع اللمسات الأخيرة على خياراته الفنية تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026 حيث بات على وشك حسم القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا.
 
ووفقا لمصادر مطلعة، حسم بيتكوفيتش هوية قائد "محاربي الصحراء" في المونديال، حيث قرر منح شارة القيادة للمدافع عيسى ماندي، الذي يقدم مستويات ثابتة مع ناديه ليل والمنتخب، ليخلف القائد الحالي رياض محرز.
 
وترى المصادر أن اختيار ماندي جاء بالنظر إلى شخصيته القيادية داخل وخارج الملعب، إضافة إلى دوره البارز في مساعدة اللاعبين الجدد على الاندماج، ما يجعله عنصرا محوريا في استقرار المجموعة.

كما يعتبره المدرب نموذجا يحتذى به داخل الفريق، رغم ما يراه من تجاهل إعلامي لدوره.

وقد يشير هذا القرار إلى توجه فني جديد، قد يقلص من الاعتماد على محرز في التشكيلة الأساسية خلال المونديال، خاصة مع تراجع مستواه مؤخرا، وظهور خيارات شابة مثل أنيس حاج موسى.

ويعد ماندي من أكثر اللاعبين خبرة في صفوف المنتخب الحالي، إذ شارك في مونديال 2014 إلى جانب محرز ونبيل بن طالب، كما يعد الأكثر مشاركة دوليا بـ116 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ومن المنتظر أن يستهل المنتخب الجزائري مشواره في مونديال 2026 بمواجهة منتخب الأرجنتين حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب الأردن، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب النمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة. (روسيا اليوم)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24