رياضة

عرض سعودي ضخم لخطف رابيو

Lebanon 24
22-04-2026 | 11:00
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي النجم الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط ميلان، عرضا ماليا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي، في إطار محاولات استقطابه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
 
ووفقا لما أوردته شبكة "كالتشيو ميركاتو"، تواصل أحد الوسطاء مؤخرا مع رابيو، الذي سبق له تمثيل يوفنتوس وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، عارضا عليه صفقة مغرية تصل قيمتها إلى ثلاثة أضعاف راتبه الحالي مع ميلان، والذي يبلغ نحو 9.2 مليون يورو سنويا.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، لم يبد اللاعب حماسا كبيرا تجاه العرض حتى الآن، إذ يفضل التركيز على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة مع ميلان، إلى جانب الاستعداد للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم.

من جهته، يتمسك ميلان ببقاء رابيو، نظرا لدوره المحوري في خط الوسط، خاصة أنه يحظى بثقة مدربه ماسيميليانو أليغري، الذي سبق وأن عمل معه في يوفنتوس، ويعول عليه في بناء منظومة قوية إلى جانب لاعبين مثل لوكا مودريتش ويوسف فوفانا.

ويأمل النادي الإيطالي في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يعزز فرصه في الحفاظ على نجومه ودعم صفوفه بأسماء كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية. (روسيا اليوم) 
