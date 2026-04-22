تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
"هدية" يونايتد للمغرب قبل المونديال.. 3 أسباب تجعل مزراوي الحل الأمثل لتعويض غياب أكرد
Lebanon 24
22-04-2026
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أهدى نادي
مانشستر يونايتد
الإنكليزي منتخب
المغرب
خياراً دفاعياً ثميناً قبل أسابيع من انطلاق
كأس العالم
2026، بعد تألق نصير مزراوي في مركز غير معتاد.
ويأمل "أسود الأطلس" في ترك بصمة قوية خلال النهائيات المرتقبة صيفاً في أميركا الشمالية. وجاء تألق مزراوي في مركز مدافع المحور خلال فوز
يونايتد
على تشيلسي بهدف نظيف السبت الماضي ضمن الجولة 33 من "البريميرليغ"، ليفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد عليه في قلب الدفاع
المغربي
.
فما هي الـ3 عوامل التي ترجح كفة مزراوي لهذا المركز الحساس:
1. غياب أكرد وعلامات استفهام حول جاهزيته
تحوم الشكوك حول لحاق مدافع مارسيليا نايف أكرد بالعرس العالمي، بعد خضوعه لجراحة في عضلات أسفل البطن، مما يجعل عودته للملاعب قبل نهاية الموسم غير مؤكدة. ويُعد أكرد (64 مباراة دولية) أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب.
2. التكامل مع عيسى ديوب
ترجح المؤشرات أن يكون عيسى ديوب، مدافع فولهام البالغ 29 عاماً، ركيزة أساسية في دفاع المغرب خلال المونديال، خاصة بعد مشاركته أساسياً في وديتي الإكوادور وباراغواي مؤخراً. ويمتاز مزراوي بقدرة عالية على بناء الهجمات من الخلف، مما يجعله شريكاً مثالياً لديوب في محور الدفاع.
3. النضج التكتيكي والمرونة
يملك لاعب أياكس السابق مرونة تكتيكية عالية مكنته من شغل مراكز متعددة هذا الموسم مع
مانشستر
يونايتد، شملت الظهير الأيمن والأيسر ومدافع المحور والوسط الأيمن. كما سبق للمدرب وليد الركراكي الاعتماد عليه في مركز الوسط المدافع مع المنتخب الوطني خلال ودية بوركينا فاسو عام 2023. (العين الاخبارية)
مواضيع ذات صلة
3 اسباب وراء غياب إسرائيل عن اجتماع "الميكانيزم"
Lebanon 24
3 اسباب وراء غياب إسرائيل عن اجتماع "الميكانيزم"
22/04/2026 22:00:40
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
22/04/2026 22:00:40
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً لتقسيم "الهارد ديسك".. أسباب تقنية تجعل هذا الإجراء "من الماضي"
Lebanon 24
وداعاً لتقسيم "الهارد ديسك".. أسباب تقنية تجعل هذا الإجراء "من الماضي"
22/04/2026 22:00:40
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": حرب ترامب هدية للمتشددين الإيرانيين
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": حرب ترامب هدية للمتشددين الإيرانيين
22/04/2026 22:00:40
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد
كأس العالم
مانشستر
المغربي
✨ الخلف
إنكليزي
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا موعد استئناف دوري كرة السلة اللبناني
Lebanon 24
هذا موعد استئناف دوري كرة السلة اللبناني
13:51 | 2026-04-22
22/04/2026 01:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض سعودي ضخم لخطف رابيو
Lebanon 24
عرض سعودي ضخم لخطف رابيو
11:00 | 2026-04-22
22/04/2026 11:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري
Lebanon 24
قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري
08:52 | 2026-04-22
22/04/2026 08:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برايتون
Lebanon 24
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برايتون
04:00 | 2026-04-22
22/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
Lebanon 24
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
02:00 | 2026-04-22
22/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
02:19 | 2026-04-22
22/04/2026 02:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:51 | 2026-04-22
هذا موعد استئناف دوري كرة السلة اللبناني
11:00 | 2026-04-22
عرض سعودي ضخم لخطف رابيو
08:52 | 2026-04-22
قبل مونديال 2026.. تغيير مرتقب في قيادة المنتخب الجزائري
04:00 | 2026-04-22
تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برايتون
02:00 | 2026-04-22
ريال مدريد يستعيد توازنه بنقاط ألافيس
00:37 | 2026-04-22
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 22:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24