رياضة
برشلونة يقترب خطوة من حسم الدوري بنقاط سلتا فيغو
23-04-2026
فاز
برشلونة
على ضيفه سلتا فيغو بشق الأنفس بنتيجة 1-صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من
الدوري الإسباني لكرة القدم
.
أحرز
لامين يامال
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، لينتزع الفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة وسط جماهيره في مدرجات
كامب نو
.
رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مجددًا إلى تسع نقاط مع
ريال مدريد
الذي فاز على
ديبورتيفو
ألافيس بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء.
أما سلتا فيغو، فتلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع متفوقًا بفارق الأهداف عن خيتافي، سادس الترتيب.
