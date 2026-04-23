برشلونة يقترب خطوة من حسم الدوري بنقاط سلتا فيغو

فاز على ضيفه سلتا فيغو بشق الأنفس بنتيجة 1-صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من .



أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، لينتزع الفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة وسط جماهيره في مدرجات .

رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مجددًا إلى تسع نقاط مع الذي فاز على ألافيس بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء.



أما سلتا فيغو، فتلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع متفوقًا بفارق الأهداف عن خيتافي، سادس الترتيب.