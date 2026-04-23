بعد إصابة لامين يامال.. خبر سيء لمشجعي برشلونة

كشف تقرير صحفي عن احتمال غياب لامين يامال نجم الشاب عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد إصابته خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء الأربعاء، في .





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة يامال بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، وربما يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.



وأضافت أن غياب اللاعب الشاب لهذه المدة يعني أنه سيكون جاهزا للعودة مع بداية مشوار منتخب في .



ولفتت أيضا إلى أن لامين يامال وصل إلى 24 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم بواقع 16 هدفا في الدوري إضافة إلى هدفين في و6 أهداف في إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.



وأشارت إلى أن يامال شارك في مباراته رقم 151 بقميص برشلونة، وعادل رقما قياسيا باسم النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 49 هدفا في 121 مباراة.



وكانت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، الأربعاء، توقفت بعد مرور 40 دقيقة من اللقاء الذي أقيم على ملعب " " معقل النادي الكتالوني ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله يامال من ركلة جزاء.

ولكن اللاعب الشاب سقط على أرض الملعب متأثرا بآلام عضلية، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه قبل أن يغادر أرض الملعب بمفرده متوجها إلى غرفة خلع الملابس.



وتحرك الألماني هانزي مدرب برشلونة بإشراك اللاعب الشاب روني بارداغي، مكان يامال.



وقبلها في الدقيقة 20، اضطر فليك أيضا لاستبدال جواو كانسيلو بسبب الإصابة ليشارك مكانه أليخاندرو بالدي، ليخسر مدرب برشلونة تبديلين في الشوط الأول.



وبعد إصابة يامال، استمر توقف اللعب لما يزيد عن 10 دقائق بعدما أعلنت الإذاعة الداخلية لملعب كامب نو عن أزمة صحية لمشجع في المدرجات استلزمت تدخل الأطباء لإسعافه.



ووفقما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن حالة المشجع تبدو خطيرة.



واحتسب الحكم مبدئيا ثماني دقائق كوقت بدل ضائع، واستأنف الحكم أحداث اللقاء بعد توقف طويل دام أكثر من 15 دقيقة تقريبا، استغلها لاعبو الفريقين في إجراء عمليات الإحماء على أرض الملعب.