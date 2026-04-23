سيناريو ناري في إيطاليا.. إنتر ميلان على أعتاب اللقب 21

يقترب إنتر من حسم لقب الدوري للمرة الـ21 في تاريخه، مع دخول المنافسة مراحلها الحاسمة خلال الجولة 34، التي قد تحمل معها الإعلان الرسمي عن بطل الموسم.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة نابولي أمام ضيفه كريمونيزي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، حيث قد يكون لهذه المباراة تأثير مباشر على حسم اللقب.



ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر، ما يجعل أي تعثر جديد له خطوة إضافية نحو تتويج الفريق الميلاني.



وفي حال خسارة نابولي أمام فريق كريمونيزي، فإن إنتر سيكون بحاجة إلى الفوز أو التعادل أمام تورينو في مباراته المقبلة لضمان التتويج رسميًا، بغض النظر عن النتائج الأخرى، ليؤكد هيمنته على صدارة الترتيب.



ويعيش إنتر ميلان فترة مميزة تحت قيادة مدربه، حيث واصل تحقيق الانتصارات في الجولات الأخيرة، إلى جانب بلوغه بعد فوزه المثير على كومو، ما يعزز طموحه في إنهاء الموسم بثنائية محلية.



كما يستعد الفريق لخوض نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو في 13 مايو، في محاولة لتعويض خيبة الإقصاء ، بعد خروجه من .



وفي باقي الجولة، تتجه الأنظار أيضا إلى قمة يوفنتوس وميلان، في مباراة قد تؤثر بشكل مباشر على سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال ، خاصة مع اشتعال المنافسة بين عدة فرق على المركز الرابع.



وبين صراع اللقب ومعركة المراكز الأوروبية، تبدو الجولة 34 من الدوري الإيطالي واحدة من أكثر الجولات حساسية وإثارة في الموسم الحالي.