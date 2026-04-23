رياضة
هل سيشارك يامال في كأس العالم؟
Lebanon 24
23-04-2026
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
برشلونة
متصدر ترتيب
الدوري الإسباني لكرة القدم
، إصابة موهبته الشابة لامين جمال في الفخذ الأيسر وغيابه حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون "متاحا" لمونديال 2026 وفقا لما قال في بيان الخميس.
وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى".
وأضاف البيان "سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في
كأس العالم
".
وتعرض يامال للإصابة خلال مواجهة فريقه لسيلتا فيغو، مساء الأربعاء.
وذكرت صحيفة موندو
ديبورتيفو
الكتالونية أن يامال وصل إلى 24 هدفا في كل البطولات هذا الموسم بواقع 16 هدفا في الدوري إضافة إلى هدفين في
كأس ملك إسبانيا
و6 أهداف في
دوري أبطال أوروبا
إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.
وأشارت إلى أن يامال شارك في مباراته رقم 151 بقميص برشلونة، وعادل رقما قياسيا باسم النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 49 هدفا في 121 مباراة.
وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله يامال من ركلة جزاء. (سكاي نيوز عربية)
