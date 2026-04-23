تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

هل سيشارك يامال في كأس العالم؟

23-04-2026 | 10:30
A-
A+
هل سيشارك يامال في كأس العالم؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة موهبته الشابة لامين جمال في الفخذ الأيسر وغيابه حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون "متاحا" لمونديال 2026 وفقا لما قال في بيان الخميس.


وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم".
 
وتعرض يامال للإصابة خلال مواجهة فريقه لسيلتا فيغو، مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن يامال وصل إلى 24 هدفا في كل البطولات هذا الموسم بواقع 16 هدفا في الدوري إضافة إلى هدفين في كأس ملك إسبانيا و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.

وأشارت إلى أن يامال شارك في مباراته رقم 151 بقميص برشلونة، وعادل رقما قياسيا باسم النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 49 هدفا في 121 مباراة.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله يامال من ركلة جزاء. (سكاي نيوز عربية) 
الدوري الإسباني لكرة القدم

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

كأس ملك إسبانيا

كأس العالم

لكرة القدم

سكاي نيوز

ديبورتيفو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-23
Lebanon24
08:27 | 2026-04-23
Lebanon24
07:16 | 2026-04-23
Lebanon24
04:00 | 2026-04-23
Lebanon24
02:00 | 2026-04-23
Lebanon24
00:49 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24