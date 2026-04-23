يامال يعلق لأول مرة بعد إصابته مع برشلونة أمام سيلتا فيغو

23-04-2026 | 12:04
يامال يعلق لأول مرة بعد إصابته مع برشلونة أمام سيلتا فيغو
علق النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، لأول مرة، بعد الكشف عن طبيعة إصابته، التي تعرض لها أمس في فوز فريقه برشلونة على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني.

وقبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، أعلن برشلونة غياب لامين يامال عن باقي مباريات الموسم بسبب إصابة عضلية. 

ومع ذلك، أعلن النادي رسميًا أنه من المتوقع أن يتمكن من المشاركة في البطولة.

وشارك يامال أساسيًا في مباراة برشلونة على أرضه أمام سيلتا فيغو ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا) على ملعب كامب نو في برشلونة، لكنه شعر بألم في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، فسقط أرضًا، وتم استبداله في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "تأكدت إصابة يامال في عضلة الفخذ الخلفية، ورغم أنه لن يتمكن من اللعب في المباريات المتبقية من الموسم، إلا أنه من المتوقع أن يشارك في كأس العالم".


أول تعليق من يامال
نشر يامال، بيانًا مساء اليوم الخميس على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" قال فيه: "هذه الإصابة تُبعدني عن الملعب في اللحظة التي كنت أرغب فيها بالتواجد أكثر من أي وقت، وهذا يؤلم أكثر مما أستطيع أن أشرح".

وأضاف: "يؤلمني أنني لا أستطيع القتال مع زملائي، ولا أستطيع المساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون روحهم في كل مباراة، سأكون هناك، حتى لو من الخارج، أدعم، أشجّع، وأدافع كأحدهم".

واختتم: "هذه ليست النهاية، إنها مجرد توقف مؤقت. سأعود أقوى، وبحماس أكبر من أي وقت مضى، والموسم القادم سيكون أفضل.. شكرًا على الرسائل".
 
