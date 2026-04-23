رياضة

الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج شباب الأهلي على مباراة ماتشيدا

Lebanon 24
23-04-2026 | 15:08
الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج شباب الأهلي على مباراة ماتشيدا
رفضت لجنة الانضباط، بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به شباب الأهلي، والذي طالب من خلاله بإعادة مباراته ضد ماتشيدا التي أقيمت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز بها الفريق الياباني.

وفي تلك المباراة خسر شباب الأهلي 1-صفر أمام ماتشيدا، الذي ضرب موعدا في نهائي البطولة الآسيوية الأكبر للأندية، مع الأهلي السعودي حامل اللقب.

وألغى حكم المباراة هدف التعادل للفريق الإماراتي في الوقت بدل الضائع، حيث سجل جيليرمي بالا هدفًا لشباب الأهلي في الدقيقة 91، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

لكن الحكم ألغى الهدف بداعي لعب رمية التماس التي سبقت الهدف قبل خروج أحد لاعبي الفريق الياباني من الملعب أثناء تغييره، وبالتالي كان ماتشيدا يلعب بـ12 لاعبا.

وعقب المباراة قدم شباب الأهلي احتجاجًا رسميًا، لأن اللاعب الزائد، لم يتداخل في اللعبة ولم يؤثر عليها مطلقًا، وبالتالي الهدف يعتبر صحيحًا وفقًا للقانون.
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض احتجاج شباب الأهلي، مع اعتماد نتيجة مواجهته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقالت قناة "أبو ظبي الرياضية" إن قرار الاتحاد الآسيوي خرج، مساء اليوم الخميس دون توضيح أسباب الرفض.

وأضافت: "كما لم يتم إبلاغ إدارة النادي بحيثياته، في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول ملابسات القرار".
